Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:26

«ПСЖ» предлагает Шкриньяру зарплату в два раза больше, чем «Интер»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему является трансферной целью «ПСЖ», сообщает Semper Inter.

В Париже рассчитывают, что 27-летний футболист не станет подписывать новый контракт с «нерадзурри» и переедет в столицу Франции на правах свободного агента летом этого года. В «ПСЖ» готовы гарантировать Шкриньяру заработную плату в размере 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов платить Шкриньяру по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов. Клуб не намерен больше увеличивать предложение и ждет ответа от игрока.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гальтье — о первом матче Месси после ЧМ-2022: «Он вернулся физически здоровым»

Ле Гре заявил, что повел себя как идиот в истории с Зиданом