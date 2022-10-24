«ПСЖ» продлит контракт с Рамосом

Сегодня, 11:25
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в соцсетях.
По информации источника, руководство французского клуба планирует предложить 36-летнему испанцу контракт на один год с опцией продления еще на год.
Ранее СМИ сообщали, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампос решил не продлевать контракт с Рамосом.
В нынешнем сезоне Рамос провел за французский клуб 15 матчей и забил один матч. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.