«ПСЖ» продлит контракт с Рамосом

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в соцсетях.

По информации источника, руководство французского клуба планирует предложить 36-летнему испанцу контракт на один год с опцией продления еще на год.

Ранее СМИ сообщали, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампос решил не продлевать контракт с Рамосом.

В нынешнем сезоне Рамос провел за французский клуб 15 матчей и забил один матч. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.