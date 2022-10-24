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Франция

Сегодня, 11:25

«ПСЖ» продлит контракт с Рамосом

Серхио Рамос.
Фото Reuters

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в соцсетях.

По информации источника, руководство французского клуба планирует предложить 36-летнему испанцу контракт на один год с опцией продления еще на год.

Ранее СМИ сообщали, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампос решил не продлевать контракт с Рамосом.

В нынешнем сезоне Рамос провел за французский клуб 15 матчей и забил один матч. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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