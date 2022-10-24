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Сегодня, 07:25

Фонсека о 4:3 против «Монако»: «За эти матчи мы и любим футбол»

Главный тренер «Лилля» Фонсека доволен игрой своей команды в матче против «Монако»
Руслан Минаев

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Монако» (4:3) в 12-м туре чемпионата Франции.

Дублем отметился полузащитник «догов» Реми Кабелла, победный гол забил Жонатан Бамба.

«Думаю, это был отличный зрелищный матч. Именно за эти матчи мы любим футбол, и я счастлив сегодня вечером. Мы играли очень хорошо, даже после пропущенных мячей, и я всегда чувствовал амбиции команды. голов, мы могли забить больше, ошибки — это часть нашего футбола.

Реми Кабелла отлично играл с мячом и без него: прессинг, агрессия. Он потрясающе владеет мячом. Я поздравляю всю команду, я очень доволен их игрой», — сказал Фонсека после матча.

«Лилль» набрал 22 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» располагается на 7-й строчке — 21 очко.

 

Реми Кабелла
ФК Лилль
ФК Монако
Паулу Фонсека
1
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