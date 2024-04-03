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Франция

3 апреля, 21:10

«ПСЖ» — «Ренн»: смотреть трансляцию матча Кубка Франции

«ПСЖ» сыграет с «Ренном» в полуфинале Кубка Франции 3 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «ПСЖ»).
Фото Reuters
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«ПСЖ» на своем поле примет «Ренн» в матче 1/2 финала Кубка Франции в среду, 3 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «ПСЖ» — «Ренн» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажут на телеканале «СТАРТ» по платной подписке. Начнется эфир в 22.00 мск. Также игра будет доступна на платной онлайн-платформе Okko Спорт.

Прогноз и ставки на матч читайте в нашем материале.

Франция. Кубок. 1/2 финала
03 апр, 22:10. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Ренн

Кубок Франции: турнирная таблица в актуальном виде и результаты доступны на нашем сайте в разделе лиги

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
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