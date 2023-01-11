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Сегодня, 22:59

«ПСЖ» вышел на разминку в футболках в память о Пеле

Серхио Рамос (слева).
Фото Reuters
Лионель Месси и Неймар.
Фото Reuters
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters
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Футболисты «ПСЖ» вышли на разминку перед матчем 18-го тура лиги 1 с «Анже» в футболках в память о легендарном бразильце Пеле.

На белых футболках игроков клуба из Парижа было изображение Пеле и подпись: «Вечный король».

29 декабря в возрасте 82 лет скончался трехкратный чемпион мира Пеле. Экс-нападающий сборной Бразилии долгое время боролся с онкологией, которую выявили у него осенью 2021-го. Бывший игрок «Сантоса» прошел курс химиотерапии, однако позже его организм перестал реагировать на лечение. В ноябре 2022-го Пеле положили в больницу.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1 с 44 очками. «Анже» — 20-й с 4 баллами.

Пеле
Футбол
ФК Анже
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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