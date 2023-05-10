«ПСЖ» заинтересован в подписании игрока «Кристал Пэлас» Олисе в качестве замены Месси

«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе в качестве потенциальной замены Лионелю Месси, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 21-летний игрок впечатлил своей игрой в этом сезоне, а «ПСЖ» хочет заменить Неймара и Месси. Парижане намерены инвестировать в молодых талантов, а не в известные имена, и Олисе подходит для этого.

В сезоне-2022/23 Олисе забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 37 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.