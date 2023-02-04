Варан о завершении карьеры в сборной Франции: «Чувствую, что игрок пожирает во мне человека»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Франции.

«Я выложился по полной — физически и психологически, но топ-уровень — это как стиральная машина: ты играешь все время, никогда не останавливаешься. У нас перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. В данный момент я чувствую, будто задыхаюсь, что игрок пожирает во мне человека», — приводит слова Варана RMC Sport.

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира в 2018 году. На ЧМ-2022 помог своей команде завоевать серебро. Защитник также становился победителем Лиги наций-2021 вместе с Францией. Он дебютировал за основную национальную команду в марте 2013-го.