0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:04

Варан о завершении карьеры в сборной Франции: «Чувствую, что игрок пожирает во мне человека»

Варан прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Франции
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Франции.

«Я выложился по полной — физически и психологически, но топ-уровень — это как стиральная машина: ты играешь все время, никогда не останавливаешься. У нас перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. В данный момент я чувствую, будто задыхаюсь, что игрок пожирает во мне человека», — приводит слова Варана RMC Sport.

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира в 2018 году. На ЧМ-2022 помог своей команде завоевать серебро. Защитник также становился победителем Лиги наций-2021 вместе с Францией. Он дебютировал за основную национальную команду в марте 2013-го.

Рафаэль Варан
Футбол
Сборная Франции по футболу
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Выяснилось, почему Шкриньяр не перешел в «ПСЖ» зимой

Рамос: «Я страдал, играя против Месси»