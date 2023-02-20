Дудек: «Месси или Роналду? Они разные, но оба игроки мирового класса»

Бывший вратарь «Милана» Ежи Дудек высказался о соперничестве нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду — это все равно что спросить, что ты предпочитаешь: Lamborghini или Ferrari. Они разные, но они игроки мирового класса. Месси ознаменовал то, как играла «Барселона». Он понимал тики-таку. Он был игроком этой системы. Криштиану был другим. Он был гораздо более всесторонним. Он никогда не сдавался. Он всегда первым приезжал на тренировки и уезжал последним. Было потрясающе видеть, как они меряются силами на поле. Чемпионат мира-2022 ответил на много вопросов. Мы должны быть счастливы, что видели это соперничество», — приводит слова Дудека AS.

На ЧМ-2022 37-летний Криштиану Роналду провел 5 матчей за сборную Португалии и забил 1 гол с пенальти Гане. Его команда покинула чемпионат мира после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на мировом первенстве в Катаре сыграл 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.