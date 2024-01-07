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Сегодня, 13:30

«Ревель» — «ПСЖ»: время начала и смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Ревель» сыграет с «ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters
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«Ревель» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции в воскресенье, 7 января. Матч пройдет на «Муниципальном стадионе» в Ревеле (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ревель» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальных трансляций Кубка Франции. В прямом эфире игру бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В истории очных противостояний команды ранее не встречались. «Ревель» выступает в шестом дивизионе.

Пары 1/16 финала Кубка страны будут известны после жеребьевки.

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 22:45. Stade Municipal (Ревель)
Ревель
ПСЖ

Кубок Франции: турнирная таблица в актуальном виде доступна на сайте «СЭ»

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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