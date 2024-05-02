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Сегодня, 15:30

«Реймс» отправил в отставку главного тренера Стилла

Алина Савинова
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«Реймс» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Уиллом Стиллом. Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Я благодарю «Реймс» и руководство клуба за предоставленную возможность и за поддержку на протяжении всего моего пути здесь. Я буду вечно благодарен «Реймсу», а также всем, кто связан с клубом. Особенно я хотел бы поблагодарить всех игроков, с которыми мне удалось поработать», — приводит слова Стила пресс-служба клуба.

Стилл работал в «Реймсе» с июля по октябрь 2021 года, а затем вернулся в клуб в 2022-м. Сначала он занимал должность ассистента главного тренера, а в октябре 2022 года возглавил команду.

В последних 14 матчах «Реймс» одержал только две победы. На данный момент клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 40 очков за 31 тур.

Футбол
ФК Реймс
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