Кузяев: «Мне нравится жить во Франции, начал изучать французский»

Кузяев рассказал, что ему нравится жизнь во Франции

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о своих впечатлениями от жизни во Франции.

«Мне нравится жить во Франции. Это новый опыт для меня. Я очень рад. Начал изучать французский, это не очень сложный язык, но есть свои детали. Все отлично», — приводит слова Кузяева Prime Video.

Кузяев летом 2023 года перешел в «Гавр» на правах свободного агента. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года. Сообщалось, что зарплата Кузяева составляет около 350 тысяч евро в год.

30-летний полузащитник провел за «Гавр» 5 матчей в лиге 1 и забил 2 гола. Во всех играх он выходил в стартовом составе.