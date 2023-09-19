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Сегодня, 07:35

Маркиньос: «Луис Энрике очень требователен и предан своему делу»

Виктория Кравченко
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Капитан «ПСЖ» Маркиньос перед матчем с дортмундской «Боруссией» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал, что думает о главном тренере команды Луисе Энрике.

«Каким бы ни был соперник, Луис Энрике очень требователен и предан своему делу, и он передает эти идеи и эту интенсивность нам на тренировках. У него есть четкие цели. Для него важно каждое соревнование», — цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Боруссия» пройдет сегодня, 19 сентября, и начнется в 22:00 мск.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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 Брест 5 3 1 1 7-6 10
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 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
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 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
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 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
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 Метц 5 2 2 1 7-9 8
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 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
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 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
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 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
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 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
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 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
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 Лион 5 0 2 3 3-10 2
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 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
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22.09 22:00
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23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
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