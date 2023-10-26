Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

26 октября, 00:06

С «Монпелье» сняли 2 очка за прерванный из-за петарды матч с «Клермоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мори Диава уносят с поля.
Фото AFP
Telegram Дзен

Дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги Франции вынесла решение по поводу матча 8-го тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «Клермоном».

8 октября в добавленное время болельщики «Монпелье» при счете 4:2 в пользу их команды бросили во вратаря соперника Мори Диава петарду. Она взорвалась прямо у ног футболиста, которому потребовалась помощь врачей. Игрока унесли в раздевалку на носилках, а судья досрочно завершил встречу.

Учитывая серьезность фактов, дисциплинарный комитет ПФЛ принял решение переиграть матч «Монпелье» — «Клермон» без зрителей на стадионе «Стад де ла Моссон», с «Монпелье» сняли 2 очка (одно из которых условно), а также на две игры закрыли фанатскую трибуну «Этан де Тау».

Игроки &laquo;Монпелье&raquo; и &laquo;Клермона&raquo;. Матч «Монпелье» — «Клермон» был прерван из-за брошенной на поле петарды, вратарь Дио потерял сознание
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Монпелье
3
0
Читайте также
Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Ниццы» Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео в поддержку Палестины

Министр внутренних дел Франции — о словах Бензема о секторе Газа: «За этим что-то скрывается»