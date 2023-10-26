С «Монпелье» сняли 2 очка за прерванный из-за петарды матч с «Клермоном»

Дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги Франции вынесла решение по поводу матча 8-го тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «Клермоном».

8 октября в добавленное время болельщики «Монпелье» при счете 4:2 в пользу их команды бросили во вратаря соперника Мори Диава петарду. Она взорвалась прямо у ног футболиста, которому потребовалась помощь врачей. Игрока унесли в раздевалку на носилках, а судья досрочно завершил встречу.

Учитывая серьезность фактов, дисциплинарный комитет ПФЛ принял решение переиграть матч «Монпелье» — «Клермон» без зрителей на стадионе «Стад де ла Моссон», с «Монпелье» сняли 2 очка (одно из которых условно), а также на две игры закрыли фанатскую трибуну «Этан де Тау».