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27 октября, 10:04

Министр внутренних дел Франции — о словах Бензема о секторе Газа: «За этим что-то скрывается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен вновь высказался о нападающем «Аль-Иттихада» Кариме Бензема, который поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он заявил, что за этим высказыванием футболиста что-то скрыто.

«Можно задаться вопросом, что делает футболист, публикуя в твиттере политические взгляды, и почему он делает это избирательно. Я лично думаю, что за этим что-то скрыто, и не замечать этого — значит быть наивным. Мы можем задаться вопросом, почему министр внутренних дел реагирует на твит футболиста, но когда это затрагивает 20 миллионов его подписчиков, я думаю, что моя роль — осудить это», — приводит слова Дарманена RMC Sport.

15 октября 35-летний нападающий поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Он опубликовал пост со словами: «Мы молимся за жителей Газы».

После этого Дарманен заявил, что Бензема имеет связи с террористической организацией. Сообщалось, что форвард «Аль-Иттихад» может подать в суд на министра внутренних дел Франции за клевету. Адвоката игрока Хьюг Вижье отметил, что Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к организации «Братья-мусульмане"* (*движение запрещено в РФ как террористическое).

19 октября МВД Франции назвало четыре признака связи Бензема с террористической организацией: отказ петь гимн страны вместе со сборной Франции, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения, фото с имамом Мо и поддержка публикации Хабиба Нурмагомедова.

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Карим Бензема
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