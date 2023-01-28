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Франция

28 января, 23:46

Шкриньяр подписал предварительный контракт с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не будет продлевать контракт с миланским клубом, срок действия которого истекает 30 июня 2023 года, и станет новым игроком «ПСЖ», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

27-летний словак уже подписал предварительный контракт с чемпионами Франции: единственный вопрос, который все еще обсуждается, касается возможности выкупа игрока у итальянской команды в зимнее трансферное окно.

«ПСЖ» готов заплатить «Интеру» за Шкриньяра 10 миллионов евро, но «нерадзурри» считают данную цену заниженной. «Интер» хочет получить как минимум вдвое больше, чтобы дать добро на трансфер в январе.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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