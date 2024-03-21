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Франция

21 марта, 17:13

Стала известна возможная зарплата Мбаппе в «Реале»

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Зарплата форварда Килиана Мбаппе в «Реале» может составить 2,5-3 миллиона евро в месяц, сообщает Transfer News Live со ссылкой на L'Equipe.

Ранее в СМИ писали, что летом 2024 года француз перейдет на правах свободного агента из «ПСЖ» в «Реал».

По данным источника, 2,5-3 миллиона евро — сумма без учета налогов. На данный момент Мбаппе получает в «ПСЖ» 6 миллионов евро в месяц. То есть Мбаппе пойдет на понижение заработка.

Сообщалось, что «Реал» предоставит игроку все права на использование его образа за пределами футбольного поля, что является уникальным случаем для клуба.

В сезоне-2023/24 Мбаппе провел за «ПСЖ» 37 официальных матчей. В них нападающий забил 38 голов и сделал 8 результативных передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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