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Тренер «Ланса» — о переходе Опенда в «Лейпциг»: «Я в футболе уже 35 лет. Я видел многое и меня не удивишь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ланса» Франк Эз оценил переход нападающего Лои Опенда в «Лейпциг». 23-летний бельгиец поставил подпись под двухлетним контрактом.

«Это выбор игрока. Он хотел уйти, что я должен на это сказать? Он умножил свою зарплату в четыре раза, он очень хотел в «Лейпциг», хотя за три дня до того хотел остаться в «Лансе»... Я в футболе уже 35 лет. Я видел многое и меня не удивишь», — цитирует RMC Эза.

Опенда играл за «Ланс» с 2022 года. В 42 матчах он забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.

Футбол
ФК Ланс
Лоис Опенда
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