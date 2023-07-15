У жены и агента Икарди Ванды Нары выявили лейкемию

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Жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара была госпитализирована в Буэнос-Айресе, сообщает Marca. У 36-летней модели диагностирована лейкемия.
По информации источника, аргентинский футболист хочет, чтобы девушка лечилась в Италии.
Лейкемия является злокачественным системным поражением красного костного мозга, в связи с которым здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками.
Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. На этой неделе появилась информация, что они близки к разводу. Одной из причин назывался роман девушки с игроком «Спартака» Кейта Бальде.