У жены и агента Икарди Ванды Нары выявили лейкемию

Жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара была госпитализирована в Буэнос-Айресе, сообщает Marca. У 36-летней модели диагностирована лейкемия.

По информации источника, аргентинский футболист хочет, чтобы девушка лечилась в Италии.

Лейкемия является злокачественным системным поражением красного костного мозга, в связи с которым здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками.

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. На этой неделе появилась информация, что они близки к разводу. Одной из причин назывался роман девушки с игроком «Спартака» Кейта Бальде.