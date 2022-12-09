В «Марселе» отказались комментировать возможный переход Айртона

В пресс-службе «Марселя» в комментарии для «СЭ» отреагировали на новость об интересе французского клуба к защитнику Лукасу Айртону.

«Мы не будем комментировать такие трансферные слухи», — заявили «СЭ» в клубе.

Ранее об этом сообщил журналист Хулио Мигель Нето. Права на Айртона принадлежат «Спартаку». С марта нынешнего года 25-летний бразилец выступает за «Фламенго» на правах аренды из московского клуба. На его счету 2 гола и 6 результативных передач в 41 матче за команду из Рио-де-Жанейро.

В составе «Марселя» также выступает экс-спартаковец Самюэль Жиго.