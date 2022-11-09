Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:19

В «ПСЖ» создали фальшивые аккаунты для оскорблений игроков и команд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Футболисты «ПСЖ» поздравляют Неймара с голом.
Фото AFP
Telegram Новости

Журналист Ромен Молина сообщил, что «ПСЖ» финансировал оскорбительные посты в адрес игроков и клубов в соцсетях.

По информации источника, на один из корпоративных почтовых ящиков оформлен фейковый аккаунт Paname Squad, в котором появлялись твиты с оскорблениями в адрес футбольных деятелей. Изначально оскорблениям подвергся бывший спортивный директор клуба Антеру Энрике, а позже мать полузащитника Адриена Рабьо. В одном из постов было написано: «Закрой рот и забирай сына, уезжайте из Парижа».

«В аккаунте Paname Squad, одобренном «ПСЖ» и Нассером Аль-Хелайфи, пишут про «город шлюх». Читая это, ты думаешь, что это обман. Это фарс. Клуб при помощи аккаунтов с 1000 подписчиков в твиттере проводит кампании с призывом называть Марсель «городом шлюх». И для этого используются деньги клуба и, следовательно, деньги эмира Катара... Разве нельзя использовать их лучше?» — сказал Молина на своем YouTube-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб платил за создание фейковых аккаунтов для критики нападающего Килиана Мбаппе.

Источник: https://youtu.be/u3US1K3kq_Y
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Третьяк сравнил методы работы Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Снявший пародию на подвиг военного стример Некоглай задержан
Большинство проголосовавших американцев выразили недовольство Байденом
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Месси и Кимпембе в четверг вернутся в общую группу «ПСЖ»