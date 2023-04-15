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Франция

Сегодня, 06:17

Верратти не сыграет с «Лансом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не поможет команде в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Ланса».

30-летний итальянец не попал в заявку на игру из-за проблем с подколенным сухожилием. Также парижане не смогут рассчитывать на Неймара (голеностоп), Преснеля Кимпембе (подколенное сухожилие), Норди Мукиеле (бедро) и Ренату Санчеша (приводящая мышца).

Заявка «ПСЖ» выглядит следующим образом: Рико, Летелье, Доннарумма — Хакими, Рамос, Маркиньбс, Битшиабу, Бернат, Мендеш — Руис, Данилоу, Витинья, Солер, Заир-Эмери, Гарби — Мбаппе, Месси, Усни, Экитике.

Матч «ПСЖ» — «Ланс» состоится сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Марко Верратти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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