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Сегодня, 22:40

Во Франции назвали Головина одним из лучших игроков лиги 1

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил

игру полузащитника «Монако» Александра Головина в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции над «ПСЖ» (3:1).

«У «ПСЖ» очень прочный состав, который позволяет быть конкурентоспособным во всех матчах, даже когда лидеры получают травмы. Что касается Головина, то его игра никогда не была так хороша в «Монако». На данный момент он является одним из лучших футболистов лиги 1», — сказал Леклер «СЭ».

По оценке портала WhoScored Головин (8,2) в этот матче уступил только нападающему Виссаму Бен-Йеддеру (9,5), на счету которого дубль и голевая передача россиянину.

«Монако» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками.

Александр Головин
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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