Во Франции назвали причины, почему Головину сложно будет перейти из «Монако» в топ-клуб

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» оценил шансы полузащитника Александра Головина перейти из «Монако» в топ-клуб.

Россиянин в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Монако».

«На данный момент Головин и «Монако» идеально подходят друг другу. В прошлом сезоне Головину не хватало постоянства, было больше спадов, чем подъемов. Временами его фигура была недостаточно велика для «Монако». Сейчас он проводит один из лучших сезонов в своей карьере, если не лучший, но есть два главных препятствия на пути его перехода в топ-клуб Англии, Испании, Германии или Италии: его возраст, а ему 27 лет; его международная невидимость, поскольку «Монако» не играет в еврокубках, а Россия исключена из всех крупных соревнований», — сказал Леклер «СЭ».

В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Контракт россиянина с «Монако» действует до конца июня 2026 года.