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Сегодня, 11:09

Вратарь «ПСЖ» Доннарумма сказал, что в клубе нет кризиса

Виктория Кравченко
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о поражении команды от «Лорьяна» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции. Парижане проиграли со счетом 1:3.

«Есть ли кризис в «ПСЖ»? Точно нет. Но мы огорчены и злы. Мы хотели показать хорошую игру, но, к сожалению, снова потеряли очки на глазах у своих болельщиков», — цитирует голкипера Get French Football News.

За пять туров до завершения чемпионата Франции «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять баллов.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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