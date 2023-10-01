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Сегодня, 07:19

Жиго — о Гаттузо: «Он сказал, что мы должны держаться вместе»

Руслан Минаев
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Защитник «Марселя» Самюэль Жиго поделился мнением о новом главном тренере команды Дженнаро Гаттузо после поражения в матче с «Монако» (2:3).

«Он сказал, что мы не должны сдаваться. Он только что приехал и хочет, чтобы всё было позитивно. Мы все с ним согласны, мы видим, что он хочет сделать что-то очень интересное. Мы будем двигаться в том же направлении, что и тренер, он сказал, что мы должны держаться вместе», — цитирует Жиго Footmercato.

Ранее Гаттузо рассказал, как будет играть «Марсель» под его руководством.

Итальянский специалист на этой неделе возглавил провансальцев. Команда набрала 9 очков после 7 туров и идет на 8-м месте в турнирной таблице лиги 1.

Дженнаро Гаттузо
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Монако
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