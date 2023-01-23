Жиру заявил, что хочет забыть поражение на ЧМ-2022 как можно скорее

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал об эмоциях после поражения от Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре (3:3, 2:4 пен.).

«У меня болит сердце. Я не пересматривал никаких моментов, не смотрел фотографии. Мне хотелось забыть и вырезать это поражение из памяти как можно быстрее. До этого этот чемпионат мира складывался для меня хорошо. Я забил четыре гола в пяти играх. Я был разочарован и удивлен своей ранней заменой. Я понимаю, что подобное решение обусловлено тактикой, но у меня не было возможности поговорить об этом. Покинуть поле в финале на 40-й минуте непросто. В течение пяти минут после этого у меня было множество смешанных чувств, но после этого я на 200 процентов был сосредоточен на команде», — сказал Жиру в интервью каналу Canal + Sunday.

На чемпионате мира в Катаре 36-летний француз провел 6 матчей в составе сборной Франции и забил 4 мяча.