Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:54

Жиру заявил, что хочет забыть поражение на ЧМ-2022 как можно скорее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал об эмоциях после поражения от Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре (3:3, 2:4 пен.).

«У меня болит сердце. Я не пересматривал никаких моментов, не смотрел фотографии. Мне хотелось забыть и вырезать это поражение из памяти как можно быстрее. До этого этот чемпионат мира складывался для меня хорошо. Я забил четыре гола в пяти играх. Я был разочарован и удивлен своей ранней заменой. Я понимаю, что подобное решение обусловлено тактикой, но у меня не было возможности поговорить об этом. Покинуть поле в финале на 40-й минуте непросто. В течение пяти минут после этого у меня было множество смешанных чувств, но после этого я на 200 процентов был сосредоточен на команде», — сказал Жиру в интервью каналу Canal + Sunday.

На чемпионате мира в Катаре 36-летний француз провел 6 матчей в составе сборной Франции и забил 4 мяча.

Оливье Жиру
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Загитовой обыграла команду Валиевой на Кубке Первого канала
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья
В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова
В Германии оценили русские шутки о Шольце
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Жиру — о ситуации с Бензема на ЧМ: «Люди все время пытаются искать скандалы там, где их не было»