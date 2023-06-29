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Сегодня, 18:34

Зидан — о желании тренировать Мбаппе: «Когда-нибудь это может случиться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о желании поработать с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Когда ты тренер и есть такой игрок, как он, конечно, ты хочешь его тренировать. Многое может произойти. Когда-нибудь это может случиться. В любом случае, я восхищаюсь тем, что он делает», — цитирует Зидана L`Equipe.

Зидан находится без работы с 2021 года. До этого французский специалист дважды возглавлял «Реал», с которым он дважды побеждал в чемпионате Испании и трижды завоевал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно. Форвард отказывается продлевать свой контракт с «ПСЖ».

Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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