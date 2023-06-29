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Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о желании поработать с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
«Когда ты тренер и есть такой игрок, как он, конечно, ты хочешь его тренировать. Многое может произойти. Когда-нибудь это может случиться. В любом случае, я восхищаюсь тем, что он делает», — цитирует Зидана L`Equipe.
Зидан находится без работы с 2021 года. До этого французский специалист дважды возглавлял «Реал», с которым он дважды побеждал в чемпионате Испании и трижды завоевал Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно. Форвард отказывается продлевать свой контракт с «ПСЖ».