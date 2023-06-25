Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:08

Зидан — о возвращении к тренерской работе: «Мне не хватает адреналина, но скоро все будет»

Виталий Косик
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Французский специалист Зинедин Зидан заявил, что хочет вернуться к тренерской работе.

«Если перерыв наступил, то он нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить ее к матчам, все совершенно по-другому. И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет», — цитирует Зидана Telefoot.

Последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году. 50-летний специалист дважды возглавлял мадридцев — с 2016 по 2018 годы и с 2019 по 2021.

Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании и трижды завоевал Лигу чемпионов.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Реал
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американцы переманили восходящую звезду биатлона. В их сети попал самый необычный юниор
Андрей Рублев и Александр Бублик сыграют в финале турнира в Галле
На реке в Приморье нашли тело второго из троих пропавших детей
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
В США назвали потери ВСУ при контрнаступлении важным уроком для страны
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе в «Реале» может получать 60 миллионов евро за сезон