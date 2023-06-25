Зидан — о возвращении к тренерской работе: «Мне не хватает адреналина, но скоро все будет»

Французский специалист Зинедин Зидан заявил, что хочет вернуться к тренерской работе.

«Если перерыв наступил, то он нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить ее к матчам, все совершенно по-другому. И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет», — цитирует Зидана Telefoot.

Последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году. 50-летний специалист дважды возглавлял мадридцев — с 2016 по 2018 годы и с 2019 по 2021.

Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании и трижды завоевал Лигу чемпионов.