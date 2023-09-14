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Сегодня, 10:30

Революционные методы подготовки, борьба с коррупцией, психология и работа с Анри. Как Венгер делал себе имя до прихода в «Арсенал»

Тренер Арсен Венгер
Арсен Венгер во время работы главным тренером «Монако».
Фото Getty Images
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Рассказываем, как Арсен обкатывал свежие идеи в «Монако».

У Арсена Венгера была богатая карьера, которую связывают в первую очередь с «Арсеналом». Про сезон без поражений и прочие заслуги француза в Альбионе хорошо известно, однако немногие в курсе, каким именно образом его карьера скакнула на топ-уровень. Случилось это в «Монако», где сейчас играет Александр Головин. Ну а до прихода в клуб с Лазурного побережья мсье вообще мало кому был известен. Восполняем пробел его занимательной биографии — до «Арсенала» с Венгером происходило много всего интересного.

Начал тренерскую карьеру уже в 32 года и быстро заслужил внимание серьезных команд

Арсен завершил карьеру в «Страсбуре» из родного города в 1981 году и сразу получил работу тренера молодежной команды. Ему тогда было всего 32. Многие бывшие партнеры Венгера подчеркивали, что тот с ранних лет был лидером, который досконально следил за процессом подготовки. Вскоре он получил место в тренерском штабе «Канна», а еще через год был назначен главным тренером «Нанси» из лиги 1.

Именно здесь Арсен научился работать с ограниченным бюджетом и скромным составом, обкатал идеи по улучшению физической формы футболистов и совершенствованию их навыков. Молодой специалист был крут уже тогда, но ему не удалось спасти команду от вылета. Зато его работу заметили и пригласили главным уже в «Монако».

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Венгер принял клуб, который в предыдущем сезоне, 1986/87, занял пятое место в чемпионате и сильно зависел от голевых подвигов Омара Да Фонсеки. Именно благодаря его девяти голам команда смогла побороться за место в еврокубках. Венгера это не устраивало. Он рассчитывал полностью изменить клуб всего за один год и еще до назначения имел в голове подробный план действий.

Одним из первых приобретений Арсена стал английский нападающий Марк Хейтли, высокий форвард из «Милана». Хейтли провел в клубе всего три года, но до сих пор тепло отзывается о Венгере. Вот так Марк описывал, как коуч обходился с ним в период восстановления от травмы лодыжки: «С ним всегда можно было поговорить, он всегда проявлял внимание. Арсен был великолепен со мной, он всегда был на связи и спрашивал, нужно ли мне что-нибудь. Он нашел мне персонального тренера, который занимался со мной каждый день. Я всегда чувствовал себя частью команды, даже когда это было не так».

Когда Хейтли подписал контракт с клубом, к нему почти сразу присоединился его соотечественник и один из самых талантливых и технически одаренных игроков своего поколения — Гленн Ходдл. Тогда англичанин выступал за «Тоттенхэм» и попросился на выход, чтобы перейти в одну из континентальных команд: на родине его креативный и умный футбол не ценили по достоинству.

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Изначально Ходдл должен был перейти в «ПСЖ» Жерара Улье, но амбиции и визионерские идеи Венгера заставили его променять столицу Франции на Монте-Карло. Летом того же года к команде присоединились Патрик Баттистон и Клод Пюэль — с таким костяком «Монако» Венгер был уверен, что готов к борьбе за титул чемпиона лиги 1. Но сомневающихся в успехе хватало.

Арсен Венгер празднует с игроками «Монако» победу в Кубке Франции
Арсен Венгер празднует с игроками «Монако» победу в Кубке Франции.
Фото Getty Images

Ввел революционный подход к подготовке футболистов и взял титул с «Монако» в первом же сезоне

Арсен полностью изменил тренировочный процесс, повысив интенсивность занятий и поработав над рационом питания игроков. Для улучшения физической формы в меню были введены блюда из риса, макарон, рыбы и курицы. Через несколько лет Венгер проделает тот же трюк в «Арсенале». Это сейчас детальная проработка рациона футболистов вошла в норму, тогда же идеи Арсена были инновационными. Еще одним нововведением стал подробный анализ игрового плана соперника и проработка собственной тактики — игроки собирались на 45-минутные презентации несколько раз в неделю.

В первом же сезоне Арсена «Монако» выиграл лигу 1. 38-летний Венгер создал команду, которая сочетала надежную и жесткую оборону с изящным и свободным футболом. За 12 месяцев монегаски превратились из претендента на место в розыгрыше Кубка УЕФА в чемпиона Франции, но перемена не случилась одномоментно. Тщательное планирование, грамотный скаутинг и, самое главное, привлекательный и очень эффективный футбол — вот что принесло «Монако» первое чемпионство за шесть лет.

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От команды ждали развития успеха, но возникла проблема — к востоку от Лазурного Берега свою трансформацию переживал «Марсель», у которого на тот момент, казалось, был неограниченный трансферный бюджет для привлечения игроков мирового класса. В команду в том числе перешел Жан-Пьер Папен, который за шесть лет на «Велодроме» забил 134 гола в 215 матчах и в 1991 году взял «Золотой мяч».

Чемпионство в дебютном сезоне осталось для Венгера единственным, но Арсен показал способность, за которую впоследствии его будут воспринимать как одного из величайших тренеров в истории АПЛ. В условиях ограниченных ресурсов и постоянной конкуренции с более богатыми командами молодой тренер стабильно обеспечивал «Монако» место в Европе, борьбу за медали и поздние стадии кубковых турниров. Команда при Венгере всего раз завершила чемпионат за пределами топ-3.

Эммануэль Пети, Джордж Веа, Тьерри Анри, Лилиан Тюрам — все эти футболисты сделали первые серьезные шаги в футболе благодаря способности Венгера искать и раскрывать талантливых спортсменов. Так о времени работы под руководством Арсена вспоминал Тюрам-старший: «Он был очень внимателен и всегда с готовностью слушал — это не тот человек, который много разговаривает. Когда я возвращался (после травмы, восстановление заняло целый сезон. — Прим. «СЭ»), тренер резерва был очень строг со мной. Однажды Венгер сказал мне: «Твой тренер — я». Это означало, что он верит в меня, а это очень важно».

«Ему было любопытно, о чем мы думали, так как он понимал, что ему еще предстоит многому научиться», — вспоминал один из ветеранов команды Мануэль Аморос.

«Он был честным и открытым, — слова Клода Пюэля. — Арсен заставил нас по-новому взглянуть на собственную игру. Мы называли некоторые его методы «невидимыми тренировками», особенно диеты и восстановительные работы, улучшения от которых мы вряд ли замечали, но они были. Это был новый тип профессионализма. Венгер не был революционером. Скорее это было эволюцией, небольшие изменения с течением времени».

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Особым бриллиантом, попавшим в руки Венгера, был Тьерри Анри, с которым они устроят праздник в Лондоне спустя несколько лет. Молодого вингера Арсен подтянул из молодежной команды уже в первый сезон, но долгое время не мог найти ему подходящее место на поле. В один момент тренер перевел юношу в атаку, и тот отплатил великолепным сезоном, в котором принес чемпионство, а сам был признан лучшим молодым игроком страны.

«Когда я поставил его в центр атаки, он сказал мне: «Послушай, я просто не умею забивать», — вспоминал Арсен. — Тьерри достиг неплохих результатов для парня, который не умеет забивать. Сейчас он — легенда «Арсенала». Он попал в поле моего зрения в 17-летнем возрасте, в период выступления за «Монако». У него высочайшая техника, отличные физические данные, это очень яркий игрок, который продолжает учиться в каждом матче».

«Арсен затронул что-то у меня в голове, каждый день наша работа состояла в том, чтобы задавать правильные вопросы, — говорил Анри, вспоминая работу с Венгером. — Иногда нам было сложно вместе, порой мы были лучшими друзьями, а порой — заклятыми врагами. Такое случается, когда любишь кого-то, потому что тебе не все равно».

Тренер Арсен Венгер
Фото Global Look Press

Отъезд в Японию из-за коррупции

Единственным трофеем Венгера в «Монако» после победы в лиге в дебютной кампании стал Кубок Франции в сезоне-1990/91. К увольнению Арсена в 1994-м привел не тот факт, что команда раз за разом останавливалась в паре шагов от триумфа, — в правлении клуба понимали, что соперничать с более богатыми конкурентами в условиях ограниченного бюджета совсем не просто.

Коуча попросили на выход после неудачного старта сезона-1994/95, в котором команда потерпела пять поражений в восьми матчах чемпионата. Особенно обидно было из-за того, что предшествующим кампании летом правление «Монако» отшило «Баварию», желавшую переманить перспективного тренера.

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А за год до этого выяснилось, что «Марсель» тратился не только на высококлассных футболистов. В 1993-м «Олимпик» готовился к финалу Кубка европейских чемпионов против «Милана» и опасался, что ключевые футболисты могут получить травмы в концовке национального первенства.

Боссы поступили прагматично — перед заключительным матчем чемпионата они заплатили «Валенсьену» за то, чтобы футболисты соперника не жестили на поле. «Марсель» оформил чемпионство, а через шесть дней завоевал первый и последний в своей истории Кубок чемпионов УЕФА. Последовало расследование, и «Олимпик» лишили национального титула.

«Нам было очень непросто: мы боролись с людьми, которые играли не по правилам. Нельзя мириться с коррупцией, потому что она убивает спорт. Уверен, при нормальных обстоятельствах мы бы выиграли больше трофеев, и мне грустно — «Монако» эти трофеи никогда не вернет. В то время коррупция и допинг были большой проблемой, и нет ничего хуже, чем знать, что обстоятельства заведомо были против нас», — сокрушался впоследствии Венгер.

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Теми же проблемами он объяснил решение отправиться тренировать в Японию, а не искать подходящий вариант трудоустройства во Франции. Теперь его период работы с монегасками воспринимается как генеральная репетиция перед «Арсеналом», где он утвердился в статусе одного из величайших тренеров в истории игры.

Каждый игрок, работавший с Арсеном на Лазурном Берегу, отмечает его отличительные качества — безупречное управление коллективом, мощные тренерские и человеческие качества, благодаря которым футболисты чувствовали себя комфортно. А его инновационный подход к подготовке спортсменов через несколько лет встряхнет главный клуб его карьеры и произведет революцию в английском футболе.

Андрей Рабинович

Тьерри Анри
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Монако
Арсен Венгер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
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