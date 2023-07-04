Что ждет Мбаппе: рекордный трансфер в «Реал» или парижский тупик?

Ситуация вокруг французской звезды остается напряженной.

Деньги уже в Париже?

Если первый месяц лета на трансферным рынке был временем Лионеля Месси, то июль может пройти под знаком его бывшего одноклубника Килиана Мбаппе. Хотя, казалось, тема будущего капитана сборной Франции закрыта. Официально известив «ПСЖ» о том, что он не будет продлевать заканчивающийся через год контракт, форвард заявил: сейчас никуда не уйдет, а решение о будущем будет принято только следующим летом. При этом — несмотря на недовольство клуба — Мбаппе не стал сжигать мосты. Напротив, в его фразе о том, что за год в «ПСЖ» может поменяться многое, легко уловить тонкий намек. На то, что при успешном развитии парижского проекта Килиан вполне может задержаться в парижской золотой клетке.

Однако во вторник журналист Франсуа Галлардо взорвал информационную бомбу, сообщив о переходе звездного форварда в «Реал». По его версии «Королевский клуб» уже выкупил Мбаппе за 224 миллиона евро. Сложив данную сумму с бонусами на 56 миллионов, получим новый трансферный рекорд, хотя и без дополнительных выплат прошлое достижение будет перекрыто. Но если тогда «ПСЖ» покупал Неймара за 222 миллиона, то сейчас выступает в роли успешного продавца. И это в принципе укладывается в заданный Галлардо тренд, ведь еще в конце прошлого месяца он уверял — сделка по Мбаппе будет оформлена с 1 по 7 июля. То есть до конца текущей рабочей недели.

Но так ли все на самом деле? Очень показательно, что главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо с его мощными источниками в «ПСЖ» тему фактически проигнорировал. Видимо, посчитал достаточным информацию двухдневной давности о том, что «Реал» знает все о ситуации Мбаппе. Зато Романо сообщил, что парижане наконец-то расторгли контракт Кристофа Гальтье. Официальное заявление последует позже, после чего чемпионы Франции в среду объявят о назначении на пост главного тренера Луиса Энрике. Человека, выигрывавшего с «Барселоной» Лигу чемпионов, которой катарские владельцы «ПСЖ» грезят с первых дней своего проекта.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Мама и бонус за лояльность

Между тем в Испании информационных взрывов не зафиксировано. Но и абсолютным штилем не пахнет, так как, по данным Marca, переговоры «ПСЖ» с представителями Мбаппе в последнее время активизировались. А в качестве позиции мадридцев стоит рассматривать заявления максимально близкого к «Королевскому клубу» Хосепа Педрероля. Он часто делает вбросы, максимально выгодные Флорентину Пересу, и последние заявления ведущего программы El Chiringuito стоит рассматривать именно через призму позиции клуба.

О цене вопроса Педрероль говорил и раньше, а сейчас открытым текстом заявил: «ПСЖ» рассчитывает получить за Мбаппе не менее 200 миллионов евро, тогда как «Реал», напротив, не хочет поднимать ставку до данной отметки. А еще Педрероль в очередной раз затронул тему влияния на Килиана его матери — Файзы Ламари. Считается, что год назад именно ее слово оказалось решающим в истории с отказом от перехода в «Реал», а сейчас уверяют, что реальная глава семейства не хочет терять 60 или (по другим данным) 90 миллионов, которые в сентябре причитаются сыну от «ПСЖ» в качестве бонуса за лояльность.

Правда, слово «лояльность» в свете последних событий звучит, как издевка. Насколько известно, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи был в бешенстве еще после письма от Мбаппе с извещением об отказе от продления контракта. Во-первых, босса вывел из себя поступок игрока, так как с юридической точки зрения никаких писем в клуб отправлять не требовалось. Во-вторых, в «ПСЖ» не поняли, как переписка с игроком попала в прессу, а детали письма оказались в СМИ раньше, чем в клубном офисе. Наконец, Аль-Хелаифи был недоволен занимавшимся контрактом советником клуба Луишем Кампушем.

Мама Килиана Мбаппе. Фото Global Look Press

Обманутый Париж

Что касается текущей позиции «ПСЖ», то она остается неизменной: клуб категорически не хочет ничего не заработать в случае ухода Мбаппе. Тем более, парижане по-прежнему обижены на свою звезду. Как утверждает L'Equipe, год назад они согласились подписать с Мбаппе короткий контракт по схеме «2+1» только по одной причине: игрок обещал, что не уйдет бесплатно. Теперь клуб считает себя обманутым и уверен: стратегия стороны Килиана заключается в стремлении уйти через год свободным агентом, чтобы получить за это от «Реала» гигантский подписной бонус.

Педрероль даже назвал конкретную сумму — 100 миллионов евро, что явно ближе к истине, чем фигурирующие во французских источниках 130 миллионов. А еще Хосеп рассказал о согласованном шестилетнем контракте на 60 миллионов в год. Вот только реальных подвижек по-прежнему нет, а французские СМИ уверяют, что прогресс в переговорах Мбаппе с «ПСЖ» об уходе или продлении контракта отсутствует. В итоге получается классический тупик, где есть игрок, который не хочет покидать Париж этим летом, собирающийся продать игрока уже сейчас клуб и готовый ради экономии ждать звездного новичка до следующего лета «Реал».

В Мадриде, кстати, снова подтвердили, что в случае перехода Мбаппе не получит место на левом фланге, так как оно занято Винисиусом Жуниором. Но это не проблема, так как на победном ЧМ-2018 француз был прекрасен справа. Только что толку, если «Реал» уже потратился на Беллингема, а после подписания Хоселу устами Переса заявил: трансферов больше не будет? А в Париже, кстати, не знают — как отреагирует Мбаппе, если «ПСЖ» вдруг примет предложение другого клуба.

Дело в том, что в семье Килиана очень хорошо умеют считать деньги, и уход нынешним летом обернется не только потерей бонуса за лояльность. В Мадриде ведь точно не дадут солидную доплату, если это будет классический трансфер. Там тоже умеют считать, а еще помнят, как прошлым летом Мбаппе фактически кинул «Реал», оставшись в золотой парижской клетке. А сейчас есть версия, что в текущей ситуации ключи от нее потерялись, и, несмотря на амбициозные планы, у форварда просто не останется другого выхода, как остаться в Париже и на дополнительный сезон.