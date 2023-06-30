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Сегодня, 15:00

Главный тренер «ПСЖ» задержан по делу о расизме. Ему грозит три года тюрьмы

Гоша Чернов
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Reuters
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У Кристофа Гальтье серьезные проблемы.

Что произошло

В пятницу утром главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье вместе со своим приемным сыном, а по совместительству агентом Джоном Валовичем-Гальтье был задержан для допроса, о чем сообщает агентство AFP со ссылкой на французскую прокуратуру. Оба проходят фигурантами дела о дискриминации в предыдущем клубе французского специалиста — «Ницце». Согласно местным законам, задержанный не может находиться под стражей больше 24 часов, однако полиция намерена ужесточить контроль над Гальтье, и уже в ближайшее время дело может быть передано в суд.

Фото Reuters

В чем обвиняют Гальтье

Тренера «ПСЖ» обвиняют в расизме во время его работы в «Ницце» в сезоне-2021/22.

Осенью 2022 года спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье рассказал, что причины ухода Гальтье из клуба могут понести серьезные последствия: «Если я их назову, то ему не будет места ни в одной раздевалке Европы». В апреле этого года вскрылись детали: RMC Sport опубликовал письмо Фурнье в адрес владельцев «Ниццы», в котором он пересказывает диалоги с тренером. По словам функционера, Гальтье настаивал на том, что в команде слишком много темнокожих футболистов и мусульман. Кроме того, Кристоф был недоволен игроками, соблюдающими пост во время Рамадана.

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Какой была реакция

Гальтье решительно отверг все обвинения, а его адвокат Оливье Мартен подал несколько исков о клевете — в адрес Фурнье и журналистов, осветивших эту историю. Кроме того, был направлен иск в сторону тех людей, которые стали отправлять тренеру угрозы убийством. Из-за них «ПСЖ» даже предоставил семье Гальтье охрану — RMC Sport сообщал, что тренер получил больше 5 тысяч звонков и сообщений соответствующего содержания.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.
Фото AFP

Что грозит тренеру

Если обвинения будут доказаны, то Гальтье грозит тюрьма — его могут осудить на срок до трех лет, а также оштрафовать на 45 тысяч евро.

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Кто будет руководить «ПСЖ»

Контракт Гальтье с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2024 года, но уже давно ходят слухи о том, что тренер покинет клуб сейчас и получит компенсацию за расторжение соглашения. Le Parisien и L'Equipe еще в начале июня писали, что работа 56-летнего специалиста на «Парк де Пренс» подошла к концу.

Основным фаворитом на пост нового главного тренера «ПСЖ» считается Луис Энрике — испанец должен возглавить французскую команду в начале июля.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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