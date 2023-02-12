Головин в полном порядке. Зачем ему уходить из «Монако», если в «Реал» и «Ман Сити» не зовут?

Показал отличный футбол в матче с «ПСЖ».

«Монако» отвозило «ПСЖ» так, что перед «Баварией» за Париж реально страшно. Три гола могли запросто быть шестью, если бы не Доннарумма, который крутился белкой в колесе и сделал семь сейвов, несколько из которых — топовые.

Александр Головин был одним из самых активных у монегасков — открыл счет на 4-й минуте, оказавшись в нужное время в нужном месте на отскоке; потом в первом тайме выскочил один на один, но не смог перебросить Доннарумму; отдал предголевой пас на третий мяч, а во втором тайме после его прострела Серхио Рамос чуть не срезал в свои — итальянский кипер как-то исхитрился переложиться и отбить ногой. Фамилию 17-го номера «Монако» англоязычные комментаторы BeIN Sports называли чуть ли не ежеминутно и очень хвалили. Кстати, он и в первом круге, когда на «Парк де Пренс» сыграли 1:1, отдал голевую передачу.

Головин сейчас в полном порядке. Как и Бен Йеддер, сделавший дубль. Саша начал год с победного гола 1 января — и хоть была одна неприятность в виде не забитого клубу второго дивизиона решающего пенальти в послематчевой кубковой серии, это Александра совсем не надломило. Он продолжает играть здорово, творить на легких ногах.

Но больше всех понравился даже не кто-то из них с Бен Йеддером, а свежая фигура — 44-й номер «Монако», 17-летний (!) французский пацанчик Элисс Бен Сегир. Как он работает с мячом, какая пластика! И поляну видит на загляденье — получив пас от Головина, в касание идеальной передачей вывел Бен Йеддера один на один перед третьим голом. Это лишь седьмой матч Бен Сегира в лиге 1, и у него уже три гола. Сегодня не забил, но сыграл — шикарно. Будем следить.

Александр Головин в матче против «ПСЖ». Фото Reuters

Да, у «ПСЖ» не было ни Месси, ни Мбаппе, ни Вератти, ни еще ряда людей. Но «Монако» и с ними из пяти последних матчей с Парижем выиграл три — каким-то образом мировой топ-клуб стал удобным соперником для монегасков. И они временами сегодня над столичными парнями просто издевались. Хотя единственный свой гол «ПСЖ» закатил в пустые — два испанца, Бернат и Солер, разыграли как по нотам. Но это был разовый всплеск — никакого возвращения в игру эти 1:2 гостям не дали. Они почти тут же пропустили третий — а после перерыва ни одного значительного отрезка не контролировали игру на «Луи II».

Когда говорят, что Головину надо переходить на какой-то другой уровень, — конечно, слышать это приятно, но хочется понять — на какой и зачем? Чем плох «Монако», одна из стабильно ведущих команд лиги 1, которая сегодня, кстати, обогнала «Ланс» и «Марсель» (пусть, возможно, и временно) и вышла на второе место? Чем плох чемпионат из ведущей пятерки в Европе? А уж о Лазурном Береге и не говорю — надо сто раз подумать, прежде чем уезжать от такой жизни и из такого климата. Оттуда, где налажен быт и все уже давно знакомо, а уровень футбола весьма приличный. Зачем уезжать из Монако ради того, чтобы уезжать?

Одно дело, если реально позовут в топ-топ-клуб, где одна только попытка заиграть дорогого стоит. Но не видно особых предпосылок для такого приглашения, тем более что есть и понятные нефутбольные привходящие. А если это команда того же уровня, просто из другого чемпионата, — в чем смысл дергаться? Видно же, в какое удовольствие Головину играется сейчас в «Монако». Клуб, у которого, конечно, бывают локальные проблемы, но в целом он никуда не сыпется и сыпаться, по-моему, не планирует.

Так что меня совершенно не удивила недавняя новость, что клуб начал с ним переговоры о новом контракте. И, думаю, его подписанием все и закончится. От добра добра не ищут.