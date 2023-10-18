Во Франции хотят лишить Бензема гражданства. И «Золотого мяча»

Чиновникам не понравилась поддержка Палестины.

7 октября движение ХАМАС напало на Израиль из сектора Газа, израильтяне в ответ блокировали территорию и приступили к воздушным бомбардировкам, обещая скорую наземную операцию.

На стороне Палестины в этом конфликте есть медийные звезды, и зачастую очень даже знаменитые. В том числе в поддержку высказался экс-форвард «Реала», обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

35-летний француз, выступающий за «Аль-Иттихад», 15 октября поведал в соцсетях: «Мы молимся за жителей Газы, которые в очередной раз стали жертвами этой несправедливой бомбардировки, не щадящей ни женщин, ни детей».

Его сразу же раскритиковали. Например, французский журналист Даниэль Риоло: «Он явно выбрал одну из сторон. И именно в этом я нахожу послание Бензема в высшей степени политическим. Его послание означает: «Мне плевать на ценности Республики и Франции. Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне». В этом конфликте его выбор сделан. И он даже не сказал ни слова о жертвах террористов ХАМАС».

Чуть позже в соцсетях высказался экс-голкипер сборной Израиля и легенда «Мальорки» Дуду Ават. Он был краток: «Ты настоящий сукин сын». 45-летний вратарь написал это на пяти языках: иврите, французском, арабском, английском и испанском.

Карим Бензема с «Золотым мячом». Фото Global Look Press

Потом очередь дошла до Европарламента, где отметилась французский депутат Надин Морано: «Просто написав это, он стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС придерживается стратегии не только физического уничтожения Израиля, но и уничтожения Израиля через международное общественное мнение».

А после за Карима и вовсе принялись родные чиновники. Первым высказался министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен — обвинил футболиста в связях с террористами: «Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»* (движение запрещено в РФ как террористическое).

«Братья-мусульмане»* были запрещены в России еще в 2003 году — многие страны обвиняли движение в терроризме, вооруженном джихаде, вербовке наемников. Целью организации, как считается, является свержение всех немусульманских правительств и установление Великого исламского халифата.

Кто «все» и что они знают о связях Бензема с запрещенными организациями, неизвестно. Карим — набожный мусульманин, держит пост в Рамадан и, по собственному признанию, перешел в «Аль-Иттихад» из-за того, что всегда мечтал жить в исламской стране, но он никогда не был замечен в скандалах на почве религии. Пояснять высказывание министр не стал.

Карим Бензема. Фото ФК «Аль-Иттихад», Соцсети

Зато оперативно отреагировала французский сенатор правоконсервативных взглядов Валери Буайе: «Если, как утверждает министр внутренних дел, Карим Бензема связан с «Братьями-мусульманами»*, я требую санкций... Изначальным и символическим будет лишение его «Золотого мяча». Наконец, мы должны потребовать лишения гражданства. Мы не можем мириться с тем, что всемирно известный француз с двойным гражданством (у Бензема есть алжирский паспорт. — Прим. «СЭ») может таким образом позорить и даже предавать нашу страну».

Кажется, репрессии в отношении Бензема только набирают силу.