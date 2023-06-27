Мама Мбаппе захватывает агентский рынок: раскручивает топ-клубы на миллионы евро и переманивает Хакими

Сегодня, 15:15
«Мы очень удивлены тем, что только потому, что она мать важного игрока, она может вмешиваться в рынок. Файза Ламари — это бизнес, который не имеет ничего, кроме Килиана Мбаппе. Ее значение на рынке отсутствует, у нее нет опыта, нет завершенных сделок...» — так в июне 2023 года бесился агент Ашрафа Хакими Алехандро Каманьо. Файзу Ламари, на которую он злился, некоторые называют Файза Мбаппе. Она — мать Килиана и очень непростая женщина.
Не отрицая выдающийся талант Килиана Мбаппе, нужно сказать, что серьезная часть его успеха — следствие правильного менеджмента. Не будь за плечами у француза мудрых родственников, его карьера могла и не выйти на космический уровень, даже при всем уровне его таланта.
Французские медиа называют Уилфрида Мбаппе, отца Килиана, серым кардиналом его карьеры. Именно Уилфрид, сам бывший футболист и тренер, развивал навыки сына в детстве (давал время в команде «Бонди», которую возглавлял), а позже принимал исключительно верные решения, лавируя между спорными вариантами. Например, не видел смысла переходить в «Реал» слишком рано — считал, что Килиан просто просидит в академии или на лавке, а возиться с ним в Мадриде никто не будет. Отклонил даже личное предложение Зидана. Также именно Уилфрид посчитал, что «Монако» — это отличный трамплин для выхода на взрослый уровень, а «ПСЖ» — на мировой. И не прогадал.
Так было принято считать долгое время. Однако мать Мбаппе, Файза Ламари, вероятно, в семье играет даже большую роль, чем Уилфрид. Об этом рассказал скаут «Челси» Даниэль Бога: «Сперва я разговаривал с отцом. Потом приехала его мама, и когда это произошло, все почувствовали, что именно она все контролирует. Именно она говорила с клубом. Отец не был особо разговорчивым. Он скорее был спокойным и расслабленным. Мама же действовала как пулемет...»
Как пишут французские СМИ, Уилфрид, как и все семейство Мбаппе, вплоть до дядь, помогает принимать решения, советует и, возможно, берет ответственность на себя. Но рулит всем, вероятно, действительно Файза, уже не раз демонстрировавшая управленческие таланты.
Файза — бывшая гандболистка, 12 лет отыгравшая на высшем уровне, в том числе за сборную Алжира. Так что в спортивном мире она разбирается. Поэтому в 2015-м, когда история Килиана вступила в активную фазу, создала компанию KEJWF, куда наняла лучших юристов и пиарщиков со всего мира. Именно эта компания с Файзой во главе управляет жизнью Мбаппе.
Имиджевые права, сделки со спонсорами, юридические тонкости и почти политические интриги — все это режиссируется в офисе компании Файзы. Так что есть вероятность, что связанные с Мбаппе истории о продлении контракта с «ПСЖ» и торгах с «Реалом» изначально были просчитаны именно юристами KEJWF. Судя по всему, Килиан почти никогда не делает что-то самостоятельно, не посоветовавшись с матерью. Даже если дело касается банальных клубных фотосессий.
Есть теория, что даже история любви к «Реалу» у Мбаппе как минимум наполовину срежиссирована компанией его матери. Якобы окружение Килиана продвигает нарратив о «единственном клубе мечты из детства» просто потому, что у «Реала» много денег. А на деле Мбаппе не меньше «Реала» любил «Челси» и «Милан». Что, кстати, Килиан недавно подтвердил: «Моя связь с «Миланом» особенная. В детстве у меня была итальянская няня, и я проводил много времени с ее семьей, всеми болельщиками «Милана». Я также болел за россонери и смотрел много игр».
Компания действительно контролирует практически каждый шаг Килиана, что позволяет ему двигаться по карьере уверенно, извлекая максимальную выгоду — пока как минимум в финансовом плане. Во многом это заслуга именно Файзы.
Простой пример, он же наиболее актуальный — движения вокруг «Реала» и «ПСЖ». Как известно, в Париже уже рассматривают вариант продажи Мбаппе, но за достойные деньги, порядка 200 миллионов евро. «Реал», единственный претендент, такую сумму платить не хочет — все-таки через год Килиан станет свободным агентом. И здесь в дело вступила Файза и составленные ею ранее договоры.
Так, согласно актуальному контракту Мбаппе с «ПСЖ», в следующем году ему полагается бонус за лояльность порядка 90 миллионов евро, что вкупе с зарплатой в 60 миллионов дает существенную сумму. Бонус за лояльность выглядит забавно, учитывая, что через пару месяцев после его получения Килиан уйдет бесплатно, с вероятностью 99% - в «Реал», где его также ждет подписной бонус в размере 100+ миллионов евро. Эти деньги будут выплачены, потому что у Мбаппе еще есть опция остаться на дополнительный год в Париже — Пересу придется заплатить, чтобы футболист ее не активировал.
Таким образом, исключительно благодаря грамотно составленным Файзой бумагам семейство Мбаппе станет богаче примерно на четверть миллиарда евро, не делая при этом ничего, а просто надавив на нужные точки. Правда, «ПСЖ» дико противится этому варианту — при нем клуб получит только убытки, хоть и сохранит Мбаппе на лишний сезон. Хотя для семьи Килиана это лучший вариант с точки зрения финансов.
Ну а мама Мбаппе тем временем, кажется, пытается расширить сферу влияния. На днях представитель другого футболиста «ПСЖ», Ашрафа Хакими, обвинил Файзу в том, что она пыталась увести защитника из его агентства, но потерпела неудачу.
Изначально можно было подумать, что мать Мбаппе расширяла империю, но скоро стало известно, в чем дело. Испанские медиа сообщили: Файза намекала «Реалу», что подписание Хакими — хороший ход в связи с возможным переходом Килиана. А ведь эти футболисты — лучшие друзья, так что пока все выглядит так, что мама Мбаппе просто хотела вместе с сыном устроить в Мадрид его друга. Смогла бы она заработать на этом трансфере реальные деньги — вопрос.
Наверняка вся история еще получит продолжение, но на 100 процентов можно быть в уверенности — с такой матерью Мбаппе не пропадет. Как минимум не обеднеет точно.