Мама Мбаппе захватывает агентский рынок: раскручивает топ-клубы на миллионы евро и переманивает Хакими

Файза контролирует даже фотосессии сына.

Кто управляет карьерой Мбаппе

«Мы очень удивлены тем, что только потому, что она мать важного игрока, она может вмешиваться в рынок. Файза Ламари — это бизнес, который не имеет ничего, кроме Килиана Мбаппе. Ее значение на рынке отсутствует, у нее нет опыта, нет завершенных сделок...» — так в июне 2023 года бесился агент Ашрафа Хакими Алехандро Каманьо. Файзу Ламари, на которую он злился, некоторые называют Файза Мбаппе. Она — мать Килиана и очень непростая женщина.

Не отрицая выдающийся талант Килиана Мбаппе, нужно сказать, что серьезная часть его успеха — следствие правильного менеджмента. Не будь за плечами у француза мудрых родственников, его карьера могла и не выйти на космический уровень, даже при всем уровне его таланта.

Французские медиа называют Уилфрида Мбаппе, отца Килиана, серым кардиналом его карьеры. Именно Уилфрид, сам бывший футболист и тренер, развивал навыки сына в детстве (давал время в команде «Бонди», которую возглавлял), а позже принимал исключительно верные решения, лавируя между спорными вариантами. Например, не видел смысла переходить в «Реал» слишком рано — считал, что Килиан просто просидит в академии или на лавке, а возиться с ним в Мадриде никто не будет. Отклонил даже личное предложение Зидана. Также именно Уилфрид посчитал, что «Монако» — это отличный трамплин для выхода на взрослый уровень, а «ПСЖ» — на мировой. И не прогадал.

Так было принято считать долгое время. Однако мать Мбаппе, Файза Ламари, вероятно, в семье играет даже большую роль, чем Уилфрид. Об этом рассказал скаут «Челси» Даниэль Бога: «Сперва я разговаривал с отцом. Потом приехала его мама, и когда это произошло, все почувствовали, что именно она все контролирует. Именно она говорила с клубом. Отец не был особо разговорчивым. Он скорее был спокойным и расслабленным. Мама же действовала как пулемет...»

Как пишут французские СМИ, Уилфрид, как и все семейство Мбаппе, вплоть до дядь, помогает принимать решения, советует и, возможно, берет ответственность на себя. Но рулит всем, вероятно, действительно Файза, уже не раз демонстрировавшая управленческие таланты.

Фото Global Look Press

Кто такая Файза Ламари и чем именно она занимается

Файза — бывшая гандболистка, 12 лет отыгравшая на высшем уровне, в том числе за сборную Алжира. Так что в спортивном мире она разбирается. Поэтому в 2015-м, когда история Килиана вступила в активную фазу, создала компанию KEJWF, куда наняла лучших юристов и пиарщиков со всего мира. Именно эта компания с Файзой во главе управляет жизнью Мбаппе.

Имиджевые права, сделки со спонсорами, юридические тонкости и почти политические интриги — все это режиссируется в офисе компании Файзы. Так что есть вероятность, что связанные с Мбаппе истории о продлении контракта с «ПСЖ» и торгах с «Реалом» изначально были просчитаны именно юристами KEJWF. Судя по всему, Килиан почти никогда не делает что-то самостоятельно, не посоветовавшись с матерью. Даже если дело касается банальных клубных фотосессий.

Есть теория, что даже история любви к «Реалу» у Мбаппе как минимум наполовину срежиссирована компанией его матери. Якобы окружение Килиана продвигает нарратив о «единственном клубе мечты из детства» просто потому, что у «Реала» много денег. А на деле Мбаппе не меньше «Реала» любил «Челси» и «Милан». Что, кстати, Килиан недавно подтвердил: «Моя связь с «Миланом» особенная. В детстве у меня была итальянская няня, и я проводил много времени с ее семьей, всеми болельщиками «Милана». Я также болел за россонери и смотрел много игр».

Фото Global Look Press

Деньги из Парижа и Мадрида

Компания действительно контролирует практически каждый шаг Килиана, что позволяет ему двигаться по карьере уверенно, извлекая максимальную выгоду — пока как минимум в финансовом плане. Во многом это заслуга именно Файзы.

Простой пример, он же наиболее актуальный — движения вокруг «Реала» и «ПСЖ». Как известно, в Париже уже рассматривают вариант продажи Мбаппе, но за достойные деньги, порядка 200 миллионов евро. «Реал», единственный претендент, такую сумму платить не хочет — все-таки через год Килиан станет свободным агентом. И здесь в дело вступила Файза и составленные ею ранее договоры.

Так, согласно актуальному контракту Мбаппе с «ПСЖ», в следующем году ему полагается бонус за лояльность порядка 90 миллионов евро, что вкупе с зарплатой в 60 миллионов дает существенную сумму. Бонус за лояльность выглядит забавно, учитывая, что через пару месяцев после его получения Килиан уйдет бесплатно, с вероятностью 99% - в «Реал», где его также ждет подписной бонус в размере 100+ миллионов евро. Эти деньги будут выплачены, потому что у Мбаппе еще есть опция остаться на дополнительный год в Париже — Пересу придется заплатить, чтобы футболист ее не активировал.

Таким образом, исключительно благодаря грамотно составленным Файзой бумагам семейство Мбаппе станет богаче примерно на четверть миллиарда евро, не делая при этом ничего, а просто надавив на нужные точки. Правда, «ПСЖ» дико противится этому варианту — при нем клуб получит только убытки, хоть и сохранит Мбаппе на лишний сезон. Хотя для семьи Килиана это лучший вариант с точки зрения финансов.

Ну а мама Мбаппе тем временем, кажется, пытается расширить сферу влияния. На днях представитель другого футболиста «ПСЖ», Ашрафа Хакими, обвинил Файзу в том, что она пыталась увести защитника из его агентства, но потерпела неудачу.

Изначально можно было подумать, что мать Мбаппе расширяла империю, но скоро стало известно, в чем дело. Испанские медиа сообщили: Файза намекала «Реалу», что подписание Хакими — хороший ход в связи с возможным переходом Килиана. А ведь эти футболисты — лучшие друзья, так что пока все выглядит так, что мама Мбаппе просто хотела вместе с сыном устроить в Мадрид его друга. Смогла бы она заработать на этом трансфере реальные деньги — вопрос.

Наверняка вся история еще получит продолжение, но на 100 процентов можно быть в уверенности — с такой матерью Мбаппе не пропадет. Как минимум не обеднеет точно.