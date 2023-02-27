Месси. Мбаппе. Магия

Звезды напомнили Игорю Рабинеру о ЧМ-2022.

Бог ты мой, что вчера творили, как взаимодействовали в матче «Марсель» — «ПСЖ» Месси и Мбаппе, Мбаппе и Месси — два лучших футболиста ЧМ-2022. Как давно я хотел увидеть такой матч, такое шоу на двоих — и увидел через два месяца и восемь дней после финала на «Лусаиле». Это случилось на «Велодроме», где перед игрой хозяева отставали от гостей лишь на пять очков, а любую приезжую звезду, каким бы Месси/Мбаппе она ни была, при стандартах и празднованиях голов защищают полицейские с прозрачными пластиковыми щитами — чтобы что-то не прилетело. Потому что от местных суровых фанатов все летает, и активно. Но кого они решили этим напугать? Лео, Килиана?

«Марсель» играл совсем неплохо и к середине первого тайма совсем поверил в себя. На свою, как это часто бывает, беду. Команда Игора Тудора на 25-й минуте решила так попрессинговать парижан, что после длинной передачи и мгновенной коротенькой скидки худосочного, но умненького и разворотливого португальца Витиньи (раньше играл в «Порту» и «Вулверхэмптоне») на Месси перед Лео находилось всего три марсельца. А мяч он получил, не доходя метров пять до центра поля.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Что делает Месси? Беспрепятственно пробегает с мячом метров тридцать, дожидаясь, пока наберет свою крейсерскую Мбаппе. И катит за спину беззащитному защитнику, за которым еще море пространства. Килиан, естественно, убегает один на один и разбирается с вратарем Пау Лопесом.

Четыре минуты спустя (за которые «Марсель», например, забил не засчитанный из-за игры рукой мяч и вообще очень бодро пыхтел) у Парижа уже позиционная атака по левому флангу, в которой участвуют Мбаппе и левый защитник Нуну Мендеш. Килиан пяточкой изящно оставляет Мендешу, тот тут же кидает на ход Мбаппе. У штрафной Килиан настигает мяч, поднимает голову — и тут же так филигранно с правой вырезает мяч низом в сторону ворот на набегающего Месси, что не успевают ни защитники, ни вратарь, а Лео из пределов вратарской остается только протолкнуть мяч под Лопесом. Тот редкий случай, когда гол Месси на 99% сделан не Месси. Но для Лео он стал семисотым в клубной карьере!

Лионель Хорхевич (кстати, вскоре после второго гола не забивший с правой железный гол — с метра ударил выше) рассудил, что за такую эксклюзивную голевую он задолжал Килиану такую же. И во втором тайме выдал свой ассистентский шедевр, закинув мяч высоченным «парашютом» в штрафную «Марселя» под удар Мбаппе с лета — вынимай третий, Лопес! И побежал к Лео праздновать свой двухсотый мяч за Париж.

Неймара, как вы знаете, из-за травмы сейчас нет. А нужен ли он при ТАКИХ Мбаппе и Месси? Не ставить вроде как нельзя, а с тремя суперзвездами, которые не будут систематически и челночно отрабатывать назад, нарушается баланс. Здесь же он был. В центре поля классно разбирались Вератти и Витинья, успевавшие с Фабианом Руисом и чужие атаки разрушать, и свои создавать. А впереди творила великая пара.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Фото Reuters

После итоговых 3:0 Мбаппе, обходя партнеров, подойдет к Месси, крепко обнимет его и по-испански скажет: Vamos! («Вперед!») И Лео ответит ему: Vamos!

Может, чемпионат мира и страсти по финалу на какое-то время и вызвали между ними какое-то охлаждение — не знаю, только читал об этом. Зато сейчас видел собственными глазами, какое это для двух великих людей современного футбола наслаждение — взаимодействовать друг с другом. «ПСЖ» вышел из недавнего кризиса, Месси сбрил бороду — и сработало! В прошлом туре забил прямым со штрафного победный «Лиллю» в добавленное время при 3:3 (Мбаппе тогда же сделал еще один дубль). Того матча я, к сожалению, не видел, зато от того, что они творили на двоих в Марселе, просто душа поет.

Так же бы теперь и 8 марта в ответном матче с «Баварией» в Мюнхене. Глядя на Месси и Мбаппе в таком состоянии, не думаю, что после баварских выездных 1:0 в этой паре все решено. А не смотреть такое — нельзя, и даже в женский день женам и подругам всех футболопомешанных придется немножечко потерпеть...