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Головин забил два роскошных гола! «Монако» пропустил с центра поля, но вернулся на первое место

Дубль Головина принес «Монако» победу над «Метцем» в лиге 1
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP
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Яркая игра российского легионера принесла монегаскам третью победу подряд.
Франция. Лига 1. 9-й тур
22 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Метц

Паузы на матчи сборных становятся для «Монако» серьезным испытанием. Как рассказал Ади Хюттер, в этот раз под его началом тренировались Бен Йеддер, Боаду, вратари и девять игроков из клубной академии. Обратно же далеко не все вернулись в идеальном состоянии, а наиболее чувствительным ударом стала травма самого опытного центрального защитника Марипана. Были вопросы и к здоровью Александра Головина, который из-за повреждения икроножной мышцы не смог помочь сборной России и вернулся в общую группу лишь за несколько дней до игры с «Метцем».

Александр Головин (слева). Головин вернулся на поле лучшим игроком месяца, а «Монако» укрепляет лидерство

Тем не менее в воскресенье наш легионер вышел в стартовом составе, который принял непривычный для этого сезона вид. Во-первых, несмотря на комплименты в адрес контратакующей игры соперника, Хюттер отказался от тройки центральных защитников. Во-вторых, главный тренер монегасков нашел место на поле всем четырем звездам атакующей линии — Минамино, Головину, а также составившим дуэт форвардов Бен Йеддеру и Балогуну.

Но не успели хозяева толком обозначить, как они планируют расшатывать оборону находящегося рядом с зоной вылета выходца из лиги 2, как «Луи II» испытал шок. Почти безобидная, казалось бы, потеря, и 19-летний Ламин Камара со своей половины поля запустил мяч за шиворот выдвинувшемуся за пределы штрафной Кену.

Быстрее остальных в себя пришел Головин. Раскачав финтами защитников перед штрафной, он плотным ударом заставил голкипера перевести мяч на угловой. Но в целом — несмотря на ощутимое преимущество — «Монако» выглядел слишком академично. Хозяев лишили свободного пространства и, соответственно, скорости, а чего-то оригинального придумать долго не удавалось.

Проникающий пас Фофана, обернувшийся не реализованным Мохамедом Камара выходом один на один, долгое время выглядел приятным исключением. Было очевидно, что пробить оборонительную стену можно было только нестандартным решением. И его принял Головин, показавший, как хороши его дальние удары. Мяч буквально вонзился в дальнюю «девятку», и лучшим голом тура ему не быть лишь из-за того шедевра, что сотворил в дебюте «Метц».

Только ничья — совсем не то, на что рассчитывала команда из княжества. Тем более Хюттер обещал не повторить неудачный опыт предыдущего выхода из международной паузы, когда «Монако» в добавленное время упустило победу над «Лорьяном» (2:2). А повышать эффективность атаки решили количественно — поменяв одного из двух опорных полузащитников (Камара) на созидателя Аклиуша.

Однако перестановки не только не дали мгновенного эффекта, но и могли выйти боком. Хозяева получили выход один на один, и Кен исправился за свой ляп, остановив удар лицом. Но если «Монако» вратарь выручил, то гостей голкипер спустя несколько минут не спас. Что, впрочем, не отменяет заслуг Головина, который классно направил мяч поверх «стенки» впритирку со штангой, что осложнило задачу стражу ворот.

В любом случае российский полузащитник забил в совсем не очевидных ситуациях, тогда как Минамино, Балогун и Аклиуш не использовали практически стопроцентные моменты. Из-за этого в концовке хозяевам пришлось пережить несколько неприятных мгновений. Но хорошо то, что хорошо кончается.

А главный вывод по итогам этого матча — психологическая устойчивость монегасков. Они одержали уже третью волевую победу. Из того же ряда и безумная ничья с «Нантом», где пришлось отыгрывать отставание в два мяча (3:3). С таким характером проще реагировать на давление конкурентов — победившие накануне «Ницца» и «ПСЖ» снова смотрят в спину сохранившему лидерство «Монако».

Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
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