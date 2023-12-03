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Франция

Сегодня, 19:45

Головин был лидером в победном матче «Монако», команде Кузяева не помогло удаление Доннаруммы

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин в матче с «Монпелье».
Фото AFP
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Обзор выступлений наших легионеров во Франции.

На классе

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 15:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:2
ПСЖ

В прошлом туре «ПСЖ» разобрал на молекулы оборону «Монако» (5:2), однако в Гавре у чемпиона возникли колоссальные проблемы. Сперва травму получил покинувший поле на носилках Фабиан Руис, и, пока парижане готовили экстренную замену, угловой в исполнении Кузяева обернулся двумя ударами из убойных позиций. Первый самоотверженно остановил Доннарумма, второй — подстраховавший вратаря на ленточке Хакими.

Усман Дембеле. Вместо противостояния Мбаппе и Головина — бенефис Дембеле. «ПСЖ» превратил ошибки «Монако» в разгром конкурента

Но если с этими сложностями гости справились, то зевок обороны после банального заброса к штрафной со своей половины поля обернулся неразрешимыми проблемами. Страховавший защитников Доннарумма, срывая выход один на один, попал не по мячу, а в корпус соперника. Как результат — удаление уже на 10-й минуте и тактическая замена вингера Баркола на дебютировавшего в «ПСЖ» барселонского воспитанника Арнау Тенаса.

Только численным преимуществом еще надо было воспользоваться, а очевидную разницу в классе никто не отменял. Ее идеально проиллюстрировали два эпизода первого тайма. С одной стороны, был немыслимый промах форварда темно-синих Казимира. С другой — удар Мбаппе с линии штрафной. С места, из-под защитника и по такой траектории, что вратарь лишь наблюдал, как мяч влетает в сетку рикошетом от штанги.

Так пятая в последних шести турах нулевая ничья «Гавра» была отменена. А первого с 8 октября поражения избежать не удалось, и главный виновник этого — Тенас. Как он, отставив руку, среагировал на срезку Данилу Перейры в собственные ворота — главная загадка матча. Были и другие сейвы, а Кузяева в числе угрожавших воротам не было.

Футболист «Гавра» Далер Кузяев.
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Большую часть игры располагаясь справа, а в концовке действуя в центре, наш легионер отвечал за продвижение мяча и доставку его к штрафной. С этим все было неплохо, тогда как завершение хромало. Не в первый уже раз, ведь располагающийся в середине таблицы «Гавр» по числу забитых мячей — четвертый с конца. Зато Париж, добивший надежды хозяев контратакой в концовке, — первый по всем пунктам. В Нормандии он выиграл в седьмой раз подряд, оторвавшись от впервые проигравшей в этом сезоне «Ниццы».

Вратарь и штанга на пути Головина

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Монпелье

На игру с соперником из нижней части таблицы Ади Хюттер выбрал неожиданный вариант, уместив в непривычной для этого сезона расстановке 4-2-3-1 всю тройку атакующих полузащитников в лице Головина, Минамино и Аклиуша. Для этого пришлось пожертвовать одним из центральных защитников, и данное решение оказалось палкой о двух концах.

Фото AFP

Инициативу и владение территорией оно обеспечило, однако в обороне зияли черные дыры. «Монпелье» убегал в такие контратаки, что возникали сомнения в том, присутствует ли на поле одна из лучших команд Франции. Подобные провалы, конечно, случаются, только не в товарном количестве за один тайм. Избежать неприятностей «Монако» смог лишь героическими усилиями Кена и приходившими ему на помощь Марипана и Камара.

Вместе с тем с созиданием у красно-белых был полный порядок, а первая же толковая атака закончилась тем, что отразивший перед собой удар Вандерсона голкипер подарил шанс открывшему счет Минамино. Привычно выделялся и Александр Головин. До перерыва его очередной гол с дальней дистанции отменил вытянувший мяч из-под перекладины бывший одноклубник Леком. А тонкий пас российского легионера в центр штрафной испортил промах Аклиуша, которому следовало пропустить мяч находившемуся в лучшей позиции партнеру.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;ПСЖ&raquo; (2:5). «Сумасшедший матч, в котором Головин кормил партнеров моментами». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника

В перерыве Хюттер что-то поправил в настройках, не отказываясь от базовой схемы. В опорной зоне все наладилось за счет страховки, в том числе с участием Головина. При этом Александру хватало сил как на разрушение, так и на созидание. Очередная атака нашего футболиста с дистанции завершилась попаданием в штангу, после чего мяч едва не заполз в сетку, попав в спину Лекома. И, естественно, при 2:0 все было спокойнее, а так «Монако» не избежал нервотрепки, даже получив с 69-й минуты численное преимущество. Только в добавленное арбитром время ситуацию успокоил слаженный прессинг Головина и Бен Йеддера, завершившийся отбором и голом вышедшего на замену снайпера. Отставание монегасков от второго места сократилось до двух очков.

Александр Головин
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Монако
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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