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«Сумасшедший матч, в котором Головин кормил партнеров моментами». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника

Болельщики «Монако» остались довольны игрой Головина в матче с «ПСЖ»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин в матче против «ПСЖ» (2:5).
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о наших легионерах и игре «ПСЖ» — «Монако» (5:2).
Франция. Лига 1. 13-й тур
24 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
5:2
Монако

«От него исходил свет»

L'Equipe в своем обзоре центрального матча тура назвал игру яркой и отметил уверенный контроль «ПСЖ» над событиями. Которого, впрочем, могло и не быть, если бы не пять сейвов Доннаруммы, которые компенсировали грубую ошибку итальянского голкипера. Главное спортивное СМИ Франции назвало героем матча парижанина Дембеле, вместе с которым на восьмерку наиграл Фабиан Руис, и акцентировало внимание на статистике двух самых эффективно атакующих команд лиги 1. Совместными усилиями они установили два рекорда текущего сезона, отметившись 18 попаданиями в створ ворот, одиннадцать из которых пришлись на первый тайм.

Портал Maxifoot назвал игру на «Парк де Пренс» слегка сумасшедшей и по рейтингу зрелищности оценил ее на восемь баллов. Такой же оценки удостоился и названный первой звездой матча Дембеле. В составе «Монако» разгромную критику и тройки получили Кен, Магасса и Якобс. Отмечены же обладатели шестерок — Минамино и Головин.

«От него часто исходил свет в игре «Монако». Россиянин кормил своих партнеров моментами. Минамино мог воспользоваться возможностью и оформить дубль, если бы Доннарумма не спас перед перерывом», — комментирует игру россиянина Maxifoot.

Александр Головин в матче против «ПСЖ» (2:5).
Фото Global Look Press

По версии сайта Get French Football News, Дембеле наиграл на семерку. Максимальная оценка в составе «Монако» — шесть баллов. Ее удостоились сразу пять человек, включая Головина.

Сайт Homme do Match в целом отметил яркую игру гостей. Минамино даже поставили семерку. Да и Головин еще с несколькими футболистами получил 6,5 со следующим комментарием: «С трудом начал матч, но все равно действовал на высоком уровне: на 44-й минуте сделал пас, которым Минамино не воспользовался. Он приложил много усилий в обороне».

Ну а Monaco Tribune признает высокий уровень соперника, выпустив материал с заголовком «Монако проигрывает большому Парижу». Сам текст — сугубо информационный и без каких-либо выводов. А эмоции вылились в слова про «шок на старте 13-го тура».

Усман Дембеле. Вместо противостояния Мбаппе и Головина — бенефис Дембеле. «ПСЖ» превратил ошибки «Монако» в разгром конкурента

Жаль, что редко смотрю матчи «Монако»

В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако» царит грусть. Это, в принципе, характерная черта поклонников красно-белых, которые еще две недели назад рассуждали о перспективах борьбы за титул, а сейчас сомневаются, что команде по силам финишировать в первой тройке. В целом же все сводится к тому, что у тренера нет достойной замены надолго выбывшему Кайю Энрике, что опорная зона просела из-за дисквалификации Фофана, а игра на «Парк де Пренс» показала, что такое уровень команды Лиги чемпионов и 300-миллионная разница в клубных бюджетах.

«Очень тяжелое поражение, Головин был слишком одинок впереди», — констатировал sorysso44.

«Еще один голевой момент, который, как всегда, исходит от Головина», — заметил Arthur196.

«Вы видите, сколько опасных моментов они создали! Головин, Закария — для меня это было хорошим матчем с большим количеством ошибок», — высказался о неоднозначной игре «Монако» alr38.

«Монако» нужно немедленно оставить эту игру позади. В конце концов, они не справились с «ПСЖ» в атаке. А Головин и Минамино были их лучшими игроками", — философски оценил игру и результат 2incroyable.

Александр Головин в матче против «ПСЖ» (2:5).
Фото Global Look Press

«Для «ПСЖ» это точно не была игра на пять забитых мячей. «Монако» хорошо играл во втором тайме, но получил невероятный удар от Дембеле и сразу результативный удар Витиньи. Головин провел очень хороший матч«, — развил тему MahfuzCOYI16.

И естественно, матчи такого уровня привлекают внимание нейтральной публики и большое число поклонников соперника, что подняло тему уровня игры Головина.

«Головин слишком хороший футболист. Что он до сих пор делает в «Монако»?» — написал notoriousbysma, и похожих записей было достаточно.

«Головин заставляет меня сожалеть из-за того, что я не так часто смотрю матчи «Монако». Какой игрок, когда он решит играть!» — восхитился Flo_raoult.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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