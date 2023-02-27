0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:45

«Головину не место в запасе!» Что пишут во Франции про разгром «Монако»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Ниццы» (0:3).
Франция. Лига 1. 25-й тур
26 февр, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:3
Ницца

Не хватило остроты

«Ницца» продолжает удивлять", — такой заголовок украшает L'Equipe, который подчеркивает, как изменилась команда после отставки Люсьена Фавра и назначения Дидье Дигара. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает тактическую гибкость «орлят» и упоминает забавный факт: Джим Рэтклифф, купивший клуб в 2019 году, впервые посетил матч, в котором его команда выиграла.

«Монегаски, в четверг вылетевшие из Лиги Европы, пережили совершенно кошмарную неделю. Воскресенье для них стало еще более мрачным. Их нынешний уровень очень далек от того, который позволял «Монако» оставаться непобежденными в лиге 1 с начала года. Они были сметены «Ниццей», которая сейчас неотразима», — пишет L'Equipe, отметив выход Головина в перерыве и тот факт, что четыре замены не изменили игру.

Портал Maxifoot после кошмарного первого тайма красно-белых вопреки французской традиции выставил оценки вышедшим на замену игрокам. Поэтому Головин, сменивший Эмболо, который наиграл на 3,5 балла, получил четверку с таким комментарием: «Должен был стать для соперника головной болью, но Александру не хватило остроты».

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Александр Головин в&nbsp;борьбе. После вылета из еврокубков «Монако» потерпел жестокий разгром в дерби. Головин ничем не запомнился

Это, конечно, слабое утешение, но выше российского легионера оценили только Бен Сегира (5,5), Камара (5), Сарра и Фофана (по 4,5). Только эти баллы ужасны на фоне восьмерки Моффи (новичок «Ниццы» оформил дубль) или семерок сдержавших атаку хозяев защитников «орлят».

На те же четыре балла оценил игру Головина и сайт Get French Football News, отметивший, что после четырех замен не было никаких признаков того, что «Монако» способен переломить игру. Максимальная оценка игроков красно-белых за воскресное дерби по версии данного издания — пятерка.

Homme du Match добавил к ней полбалла для Бен Сегира, тогда как у остальных — не больше 4,5. Головин и другие резервисты остались без оценок. Но показательно, что Эмболо, которого сменил наш легионер, получил двойку, став худшим по версии этого сайта.

Александр Головин. Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Убрав в запас Головина и Кайю Энрике, тренер лишил нас сильнейшей связки

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr выдал красноречивый заголовок: «Монако» тонет в домашнем дерби". Как отмечается в обзоре игры, монегаски имели шанс подняться на второе место, однако получили вторую пощечину за неделю.

«Клеман сделал четыре замены, выпустив Диопа, Кайю Энрике, Головина и Бен Йеддера, но это не изменило счет. Владение мячом ничего не давало, и каждый встречный выпад «Ниццы» нес большую опасность. Теперь команда должна реагировать на случившееся в гостях у «Труа» на следующей неделе», — грустно завершает материал администрация сайта.

В комментариях к этой и другим новостях, а также в соцсетях царят грусть и уныние. Снова много критики в адрес руководства, главного тренера и слабой работы на трансферном рынке, что привело к отсутствию глубины состава. Применительно к Головину в этот раз все сводится к неоднозначной ротации в столь ответственном матче.

«Головин провел две средние игры против «Байера». Так что нормально, что он на скамейке запасных. Он сыграет во втором тайме», — пытался понять решение тренерского штаба TeamDelicious1.

Однако еще до стартового свистка большая часть болельщиков предчувствовала разгром. «Головин и Бен Йеддер на скамейке, а в составе не блещущий игровым интеллектом Боаду. Я надеюсь, что Клеман докажет нам, что он гений. Ну, или он мечтает об увольнении и готовится к летнему отпуску», — горько иронизировал aurilien_.

Александр Головин. «Головин правит игрой как Царь». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

«Клеман обезоружил одну из лучших линий команды — ее левый фланг. Головин и Кайю на скамейке», — критиковал выбор состава MundoMonaco.

«Ясно, что игровая система — провал, а Сарр и Матсима очень слабы. Возвращайте скорее Кайю, Виссама и Головина!» — требовал уже по ходу игры AllezFoot.

«Тренер слишком слаб. Счет 0:3 к перерыву закономерен. Чтобы сыграть с «Ниццей», он оставляет в запасе Головина, Бен Йеддера и Кайю», — недоумевал Abdel_Catallan.

«Представьте, что вы решаете провести ротацию... Вы выбираете поставить Боаду вместо Головина и оставляете в старте Диатта... И ничего... Вдумайтесь...» — недоумевал GuizzAsm.

«Головину, Кайю и Бен Йеддеру нечего делать на скамейке запасных», — резюмировал jcsanchez_radio.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
6
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси. Мбаппе. Магия