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Сегодня, 22:50

Кубковая драма Головина: смазал ключевой пенальти, а «Монако» проиграл аутсайдеру второго дивизиона

Андрей Кузичев
Корреспондент
«Монако» — «Родез» — 2:2, пенальти 4:5. Александр Головин.
Фото Global Look Press
Футболисты «Монако».
Фото Global Look Press
Футболисты «Родеза».
Фото AFP
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Монегаски сенсационно вылетели из Кубка Франции.
Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:2
Родез

Ранние стадии кубковых турниров в ведущих европейских лигах — время экспериментальных составов, и «Монако» не стал исключением. Против «Родеза» который находится в зоне вылета во втором дивизионе, Филипп Клеман выпустил на поле резервистов и тех, кто в последнее время испытывал проблемы с игровой практикой. То есть, состав — с Бен Йеддером, Дисаси и Минамино — на фоне соперника выглядел солидно. А игроки основной обоймы, включая Головина и ярко начавшего год юного Бен Сегира, получили возможность отдохнуть перед насыщенной следующей неделей, где запланированы два тура лиги 1.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Бреста&raquo; (1:0). «Головин, возможно, лучший игрок этого сезона в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Те же, кто был на поле, буднично обеспечили перевес в два мяча. Хотя несправедливо называть банальными красивый удар Аклиуша, и тонкий пас Якобса на замкнувшего пустой угол Бен Йеддера. Однако видимая легкость несколько расслабила монегасков, и они позволили гостям размочить счет. Только реакции на это не последовало никакой, хотя «Родез» в последнее время стал выправлять ситуацию в лиге 2, а из кубкового турнира на ранних стадиях эта команда выбила «Сент-Этьен».

Футболисты «Монако». Фото Global Look Press
Футболисты «Монако».
Фото Global Look Press

С началом второго тайма тревожные звонки у ворот монегасков стали звучать с пугающей частотой. Хозяев спасал Дидиллон, промахи младших по рангу из убойных позиций и даже арбитр, имевший основания наказать «Монако» 11-метровым. Так что гол 33-летнего защитника Абденнура, который в свое время отыграл за команду из княжества три сезона, выглядел чем угодно, но только не случайностью.

А ведь к этому времени у «Монако» на поле был практически идеальный состав за исключением не попавшего в заявку Эмболо. Клеман по истечению часа игры сделал сразу три замены, выпустив на поле Диатта, Фофана и Головина. Потом к ним присоединились Бен Сегир и Кайю Энрике, но утверждать, что фаворит должен был избежать серии пенальти, сложно.

Александр Головин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке

Да, были опасный навес Головина, впечатляющие сольные проходы Диатта и Бен Сегира, а также невероятный промах Фофана на исходе компенсированного времени. Только эти эпизоды в лучшем случае уравновешивали то, что создавал «Родез». Скорее даже дело было ближе к 2:3, чем к 3:2. Так что послематчевые пенальти стали вполне закономерной развязкой, а там не обошлось без драмы.

Футболисты «Родеза». Фото AFP
Футболисты «Родеза».
Фото AFP

И, к сожалению, центральной фигурой серии оказался Головин. Он бил пятым, и к тому времени «Монако» имел преимущество благодаря отразившему один 11-метровый Дидиллону. Один удар — и все заканчивается. Однако Александр запустил мяч выше ворот, а когда началась игра нервов, они подвели проигравшего дуэль вратарю 19-летнего Магасса. Юноша оказался антигероем, только запомнится скорее промах куда более опытного Головина. От российского легионера ждали восклицательного знака, а получили эпический промах.

Ну а Кубок — словно заколдован для «Монако». В позапрошлом сезоне до трофея не хватило подвига в финале с «ПСЖ». В прошлом, когда из турнира вылетели все фавориты, монегаски в полуфинале уступили «Нанту». И тоже в серии пенальти. Тогда, кстати, тоже оступились лидеры — Бен Йеддер и Тшуамени. Теперь к компании неудачников присоединился Головин.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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