Настойчивости Головина и дубля Бен Йеддера оказалось недостаточно. В безумной концовке «Монако» остался без победы над аутсайдером

Рос сийский легионер отметился в голевой атаке, но его команда потеряла очки.

Почти два месяца «Монако» был лучшей командой года во Франции, но все смазала прошлая неделя, вместившая вылет из Лиги Европы и унизительные 0:3 в домашнем дерби Лазурного Берега против «Ниццы». При этом монегаски сохранили место в тройке лидеров, а календарь матчей на ближайший месяц — режим наибольшего благоприятствования. По крайней мере на бумаге.

Щадящее расписание с недельным циклом, позволяющее прийти в себя после колоссальных нагрузок, о которых говорил расстроенный последними результатами и делавший акцент именно на физическом состоянии футболистов Филипп Клеман. Ближайшие пять соперников из второй половины таблицы, самым слабым из которых выглядел «Труа». Команда из зоны вылета, не побеждавшая со 2 января и потерпевшая пять поражений подряд.

На эту игру «Монако» прибыл без группы травмированных игроков, включая одного из ключевых опорников Камара и юного таланта Бен Сегира. Зато в старт впервые с ноября попал долго лечившийся и со скрипом набиравший форму Фолланд. И как раз немец классным пасом организовал первую относительно опасную атаку красно-белых, которая завершилась неточным ударом Головина с довольно острого угла.

Подписавший с «Монако» новый контракт Александр к середине первого тайма с отрывом лидировал в номинации «самый бьющий игрок». Единственное, к этому не прилагались результативные действия, так как, и дотащив мяч до радиуса штрафной, и атакуя после резкого смещения с фланга, российский легионер бил в сантиметрах от цели. В целом же можно было утверждать, что команда из княжества столкнулась с типичными для себя сложностями в играх с обороняющимся низким блоком соперником.

Футболисты ««Труа» радуются забитому голу в ворота «Монако». Фото Global Look Press

При таких раскладах «Монако» лишается возможности проводить фирменные встречные атаки, а в позиционном нападении порой сбивается на подачи в штрафную, не подкрепленные наличием в передней линии высокорослых игроков. В данном случае монегаски за полчаса немного выдохлись, и, стоило им взять паузу, последствия оказались печальными. Промелькнувший в свое время в «Сочи» Рами из центрального круга переадресовал мяч Куаме, а тот, уйдя в центре от Головина, воспользовался неудачной попыткой Сарра сыграть на подстраховке и выстрелил в верхний угол.

Типичный сценарий в ситуации, когда все чаще звучит слово «кризис». Но, как показалось, пропущенный мяч немного встряхнул «Монако». Мяч начал двигаться быстрее, и Дисаси с Фолландом до гола не хватило совсем чуть-чуть. Причем у немца проявился типичный для форварда и вполне оправданный эгоизм, хотя у него была возможность покатить мяч находившемуся прямо напротив ворот Головину.

Только системно данные эпизоды ничего не меняли. Напротив, вторая половина началась с того, что на выручку Нюбелю пришел перекрывший угол Дисаси. Если Головин пытается после очередного навеса выиграть борьбу в воздухе у обладающих гренадерской статью защитников — это сбой системы. Но случались и всплески вроде классной комбинации Головина и Бен Йеддера, только с точностью даже у этого бомбардира все было сложно.

Наш легионер к этому моменту уже поменял фланг, уйдя направо. Таким образом, Клеман нашел место на поле и Якобсу, и Головину, которого обычно меняет заигранный за Сенегал уроженец немецкого Штутгарта. Скорости выросли, но, кажется, выигравший и в первом круге «Труа» (4:2) — заколдованный в нынешнем сезоне соперник. Иначе сложно найти логичное объяснение промаху атаковавшего из убойной позиции Бен Йеддера.

Виссам Бен Йеддер. Фото Global Look Press

На какое-то время пропавший с радаров Головин принял участие в подготовке нескольких перспективных моментов. Это напрягало оборону хозяев, и она все-таки дрогнула под напором Эмболо и Бен Йеддера. Второй гол капитана состоялся после передачи Головина, хотя он и остался без результативного балла. И это к лучшему, так как мяч отскочил к автору дубля от вратаря, что помогло ВАР отменить первоначально зафиксированный офсайд.

Как при таком развитии событий можно было упустить победу — тема отдельного разговора. Это та самая хрупкость «Монако», которая подводит команду из года в год. Из-за нее прошлой весной монегаски лишились места в групповом турнире Лиги чемпионов, а теперь рискуют оказаться за пределами первой тройки. Бесконечно оступаться тот же «Ланс» не будет.