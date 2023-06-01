Алдонин рассказал, кто может заменить Хиддинка в ретро-матче сборной России 2008 года против «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился мыслями о возможном ретро-матче сборной России-2008 против «Зенита».

«Если этот матч состоится, то я с большим удовольствием поучаствую. Мне прислали приглашение на эту игру и я веду диалог с людьми из РФС. Матч предварительно планируют на 15 июня. У меня такая информация», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.

Также он считает, что тренеры Гус Хиддинк и Дик Адвокат вряд ли примут участие в этом матче.

«Нам сказали, что планируются Гус Хиддинк и Дик Адвокат. Но мне кажется, что у них вряд ли получится к нам приехать. Я считаю, что стоит пригласить Бородюка. Корнеева еще можно позвать. А так список большой. Семина тоже можно, да. Я с большим удовольствием принял бы участие в этом матче. А если соберутся еще и болельщики, то это вообще супер! К тому же, пообщаться и встретиться со старыми друзьями я тоже буду рад», — добавил специалист.

Ранее стало известно о том, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России образца 2008 года и «Зенитом». Игра может пройти в Санкт-Петербурге 15 июня.