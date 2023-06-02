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Сегодня, 19:04

Титов и Каряка сыграют за сборную России в ретроматче с «Зенитом»

Алина Савинова
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В РФС приняли решение расширить составы на ретроматч сборной России с «Зенитом» и заявить футболистов образца 2005-2009 годов, сообщает Sport24.

По информации источника, в матче также примут участие бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов и экс-футболист «Динамо» Андрей Каряка. Отмечается, что в РФС ждут решения от нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Он может сыграть в ретроматче за сборную России.

31 мая сообщалось, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России образца 2008 года и «Зенитом». Если игра состоится, то она пройдет в Санкт-Петербурге 15 июня.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-02-titov-i-karyaka-sygrayut-za-sbornuyu-rossii-v-retromatche-protiv-zenita-resheniya-semaka-zhdut
Андрей Каряка
Егор Титов
Сергей Семак
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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