Титов и Каряка сыграют за сборную России в ретроматче с «Зенитом»

В РФС приняли решение расширить составы на ретроматч сборной России с «Зенитом» и заявить футболистов образца 2005-2009 годов, сообщает Sport24.

По информации источника, в матче также примут участие бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов и экс-футболист «Динамо» Андрей Каряка. Отмечается, что в РФС ждут решения от нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Он может сыграть в ретроматче за сборную России.

31 мая сообщалось, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России образца 2008 года и «Зенитом». Если игра состоится, то она пройдет в Санкт-Петербурге 15 июня.