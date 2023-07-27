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Сегодня, 05:00

«Арсенал» — «Барселона»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Арсенал» — «Барселона» начнется в 05.30 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Арсенала».
Габи Жезус (слева) с партнерами по «Арсеналу».
Фото USA Today Sports
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Утром 27 июля «Арсенал» сыграет в Лос-Анджелесе (США) с «Барселоной» в матче предсезонного турнира Soccer Champions Tour. Встреча начнется в 05.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Арсенал» — «Барселона» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

В последний раз «Барселона» и «Арсенал» играли между собой в августе 2019 года. Тогда каталонцы победили лондонцев (2:1) в финале Кубка Жоана Гампера.

15 июля 2023-го «Арсенал» объявил о подписании полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» за 120 миллионов евро.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном.

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