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Сегодня, 04:24

Тухель — о поражении от «Сити»: «Этот результат не так уж и плох»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в товарищеском матче.

«Я доволен этим матчем с «Сити». Мы только что прибыли в Японию. Мы провели очень мало тренировок, в том числе одну в среду утром. Учитывая разницу во времени, можно сказать, что этот результат не так уж и плох. У нас были возможности забить, угловые. Во втором тайме я сделал много замен, дав время молодым игрокам. Мы сравняли счет, но не удержали 1:1. Учитывая новых игроков и обстоятельства, это была хорошая игра. Мы продолжим тренироваться, чтобы прогрессировать как команда, и как можно скорее вернемся к победам», — цитирует L'Equipe Тухеля.

В следующем товарищеском матче «Бавария» сыграет с японским «Кавасаки». Встреча состоится 29 июля. Начало матча — 13.00 по московскому времени.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; обыграл &laquo;Баварию&raquo; в&nbsp;товарищеском матче. «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в товарищеском матче
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Томас Тухель
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