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Сегодня, 21:27

«Зенит» уступил «Црвене Звезде» во втором матче «Кубка PARI Премьер»

Виталий Косик
Корреспондент
«Зенит» проиграл «Црвене Звезде».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» уступил «Црвене Звезде» во втором матче предсезонного турнира «Кубка PARI Премьер» — 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Цревны Звезды» Мирко Иванич на 39-й минуте матча.

В составе питерской команды отличился Ду Кейрос, который забил на 62-й минуте матча с передачи Дмитрия Васильева и сравнял счет.

Победный гол забил нападающий «Цревны Звезды» Жан-Филипп Крассо, реализовав пенальти на 88-й минуте.

Кубок PARI Премьер

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Зенит» (Россия) — 2:1 (1:0)

Голы: Иванич, 40 (1:0). Ду Кейрос, 62 (1:1). Крассо, 88 — с пенальти (2:1).

«Зенит»: Кержаков (Васютин, 46), Караваев (Ерохин, 64), Чистяков (Адамов, 46), Дуглас Сантос (Круговой, 73), Ренан (Алип, 46), Клаудиньо (Бакаев, 46), Васильев (Коваленко, 76), Ду Кейрос (Козлов, 85), Малком (Мостовой, 46), Кассьерра (Сергеев, 46), Мантуан (Сутормин, 64).

Предупреждения: Клаудиньо, 15. Ду Кейрос, 16. Ренан, 18. Дуглас Сантос, 57.

Россия. Кубок PARI Премьер.
04 июл, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Црвена Звезда
2:1
Зенит

Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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