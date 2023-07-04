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Сегодня, 21:54

Семак о матче с «Црвеной Звездой»: «Хорошая, боевая игра, отличная атмосфера»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о втором матче «Кубка PARI Премьер» своей команды с «Црвеной Звездой» (1:2).

— Хорошая, боевая игра, отличная атмосфера. Информативная игра, важно, что все живы-здоровы. Да, были ошибки. Надо их разобрать, поработать над ними.

— Насколько важен результат в таком матче?

— Что касается результата, то он мог быть другим, если бы мы смогли реализовать моменты. Вратарь совершил два суперсейва. Ошибок много было, но и хороших моментов тоже.

— В перерыве перешли на схему 3-4-3 с Караваевым в роли центрального защитника, а после 70-й вернулись обратно. Можно признать эксперимент неудачным?

— Нам было важно, чтобы те, кто только присоединились сыграли не больше тайма — 30-45 минут. Уже по ходу матча мы смотрели, как перестроиться, чтобы дать возможность футболистам поиграть на разных позициях. Возможно, это нам пригодится. Посмотрели, как Мантуан смотрится справа. Иногда, может, и Караваеву придется так играть — у нас не такой большой выбор в этой системе.

— Нет ли желания купить центрального защитника?

— Селекционная работа должна вестись постоянно. Мы работаем над позициями, которые нам нужны. Не всегда получается, не всегда мы имеем то, что хотелось бы. Хорошие игроки никогда никому не мешали.

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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