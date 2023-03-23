Деменко — о матче «Зенит» — «Фенербахче»: «Это будет не просто товарищеский матч, а ближе даже к официальной игре»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о предстоящем товарищеском матче между петербургским клубом и «Фенербахче».

«В чемпионате образовалась микропауза. Для «Зенита» это очень хорошо, что выдалась возможность сыграть с командой высокого уровня. Принципиальность в этом матче присутствует. Но посмотреть готовность и состав тоже необходимо. Для тренера это важно. Но мотивация будет. Плюс турецкие болельщики там, которые всегда очень яро поддерживают свою команду. Это будет не просто товарищеский матч, а ближе даже к официальной игре. Интерес к этой игре будет», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Матч «Зенит» — «Фенербахче» пройдет сегодня, 23 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.