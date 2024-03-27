Гол Влашича помог Хорватии обыграть Египет в товарищеском матче

Сборная Хорватии переиграла команду Египта в товарищеском матче — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Миср» в Каире.

На 6-й минуте египтяне открыли счет благодаря голу защитника Рами Рабия. В середине тайма хорваты отыгрались — забил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. На перерыв команды ушли при равном счете.

Сразу после перерыва Бруно Петкович вывел хорватов вперед. В концовке встречи голами отличились также Андрей Крамарич и Ловро Майер. Хозяевам удалось уйти от разгрома на 4-й добавленной минуте — забил Мохамед Абдель Монем.