Сборные Франции и Германии сыграют в рамках международных товарищеских матчей в субботу, 23 марта. Встреча пройдет на стадионе «Групама» в Лионе, Франция. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ключевые события товарищеского матча Франция — Германия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на зарубежных каналах доступных в IP-TV сервисах и в социальной сети ВКонтакте в тематических сообществах: например, здесь.

Германия обеспечила себе участие в чемпионате Европы как хозяйка турнира. Это будет первый матч для бундестим в 2024 году.

Сборная Франции обеспечила себе выход в основной этап чемпионата Европы 2024-го года, заняв 1-е место в группе В по итогам 8-и туров. Французская команда набрала 22 очка из 24-х возможных.

В последней очной встрече Германия оказалась сильнее (2:1)